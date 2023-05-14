BARTIN SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 2023 Bartın Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Seçimlerde Bartın ilimizde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için oy kullanan seçmenler AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti - Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranlarını öğrenmek isteyerek 2023 Bartın Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor. 2023 Bartın Seçim sonuçları ve tüm detaylar.