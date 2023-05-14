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Giriş Tarihi: 14.05.2023 20:53 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 20:53

BARTIN SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 2023 Bartın Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Seçimlerde Bartın ilimizde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için oy kullanan seçmenler AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti - Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranlarını öğrenmek isteyerek 2023 Bartın Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? şeklindeki sorular üzerinden araştırmaya devam ediyor. 2023 Bartın Seçim sonuçları ve tüm detaylar.

BARTIN SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 2023 Bartın Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Bartın seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için, milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti için oy kullananlar 2023 Bartın seçim sonucu oy oranlarını öğrenmek isteyerek 2023 Bartın Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? sorularına yanıt arıyor.

BARTIN SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs Bartın Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi oy oranları ve tüm detaylar şöyle;

BARTIN SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 2023 Bartın Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Bartın Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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BARTIN SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 2023 Bartın Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

  1. RECEP TAYYİP ERDOĞAN
  2. MUHARREM İNCE (ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ)
  3. KEMAL KILIÇDAROĞLU
  4. SİNAN OĞAN
BARTIN SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 2023 Bartın Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

BARTIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

AK PARTİ

1- YUSUF ZİYA ALDATMAZ

2- TURHAN KALAYCI

MHP

1- CEMAL AKIN

2- SEZAİ HANGİŞİ

BARTIN SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 2023 Bartın Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

CHP

1- AYSU BANKOĞLU

2- CEYDA SARGIN

BARTIN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Bartın ilimizde Recep Tayyip Erdoğan %60.51, Muharrem İnce %30.2, Meral Akşener %6.81 oranında oy almışlardı.

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