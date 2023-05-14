BARTIN SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 2023 Bartın Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Bartın seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için, milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti için oy kullananlar 2023 Bartın seçim sonucu oy oranlarını öğrenmek isteyerek 2023 Bartın Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? sorularına yanıt arıyor.

BARTIN SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs Bartın Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi oy oranları ve tüm detaylar şöyle;