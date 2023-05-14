Bayburt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Bayburt seçim sonuçları 2023

Oy kullanma işleminin yurt genelinde saat 17.00'da sona ermesinin ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarında olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti'nin oy oranları yurdun dört bir yanında araştırılıyor. Bayburt seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemi meşgul ediyor. 2018 Bayburt Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan almış olduğu 38bin 826 oy sayısı ile zirvedeydi. Seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğu açıklanırken Bayburt'ta ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Bayburt seçim sonuçları açıklandı mı, Bayburt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Bayburt seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Bayburt 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.