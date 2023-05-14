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Haberler Fotohaber Bayburt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Bayburt seçim sonuçları 2023
Giriş Tarihi: 14.05.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 13:56

Bayburt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Bayburt seçim sonuçları 2023

Milletvekili seçimlerinde Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranı yurdun dört bir yanındaki seçmenler tarafından mercek altına alınmış durumda. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan Bayburt'ta %82,1 ile zirveye yerleşmiş onu sırasıyla CHP adayı Muharrem İnce %8,8 ile takip etmiş, İyi Parti adayı Meral Akşener'de %6,1 ile üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy pusulasında yer alacağı Cumhurbaşkanı ve Milletvekilini seçimlerinde yurt içi 60 milyondan fazla seçmen 14 Mayıs saat 08.00 itibari ile sandık başına gidecek. Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, milletvekili oy oranları 2023 nasıl olacağı sorgulanıyor. Peki, 2023 Bayburt seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı? İşte Bayburt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel son bilgiler...

Bayburt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Bayburt seçim sonuçları 2023

Oy kullanma işleminin yurt genelinde saat 17.00'da sona ermesinin ardından milyonların gözü 2023 seçim sonuçlarında olacak. 2023 milletvekili seçimlerinde Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti'nin oy oranları yurdun dört bir yanında araştırılıyor. Bayburt seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında gündemi meşgul ediyor. 2018 Bayburt Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan almış olduğu 38bin 826 oy sayısı ile zirvedeydi. Seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğu açıklanırken Bayburt'ta ikamet ederek oyunu kullanan vatandaşlar '' 2023 Bayburt seçim sonuçları açıklandı mı, Bayburt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranları listesine göre seçim sonucunu kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2023 Bayburt seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Bayburt 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Bayburt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Bayburt seçim sonuçları 2023

BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Bayburt seçim sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Bayburt Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Bayburt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Bayburt seçim sonuçları 2023

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Bayburt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Bayburt seçim sonuçları 2023

BAYBURT' IN İLÇELERİ

Bayburt ilinin ilçeleri üç tanedir. Bayburt ilinin ilçeleri sırasıyla şunlardır: Bayburt (il merkezi),Aydıntepe, Demirözü

Bayburt Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları: Bayburt seçim sonuçları 2023

BAYBURT SEÇİM SONUÇLARI 2018

Bayburt Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmen sayısı 56.099 olurken katılım oranı: %84,3 olarak duyurulmuştu.

285 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 47.293 olarak belirlendi.

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