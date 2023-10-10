Benzin fiyatı İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere tüm illerde sorgulanıyor. LPG, mazot, benzin son dakika indirim zam haberleri ile gündemdeki yerini alıyor. Diplomatik gelişmelerden ve ülkeler arası çatışma ve ilişkilerden etkilenen brent petrol akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Araç sahipleri ''Benzine indirim geldi mi, zam var mı, akaryakıt fiyatı ne kadar oldu'' sorularına yanıt arıyor. Peşe peşe gelen indirimin ardından fiyatlar güncellendi. Peki; akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim ve zam geldi mi? İşte, 10 Ekim 2023 güncel motorin ve benzin fiyatları…