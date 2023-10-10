Benzin fiyatı indirim ve zam son dakika haberleri: Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından her gün takip ediliyor. Hafta sonundan itibaren geçerli olmak üzere gelen peş peşe indirim müjdesi geldi ve pompa fiyatları üzerinde etkili oldu. Arama geçmişlerinde yer alan ''Benzine indirim mi geldi, zam var mı yok mu?'' soruları yanıt arıyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 10 Ekim 2023 benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir…