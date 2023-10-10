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Haberler Fotohaber BENZİN FİYATI 10 EKİM 2023 SALI: LPG, mazot, benzin indirim ve zam haberleri ile güncel akaryakıt fiyatları! Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 10.10.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 10:14

BENZİN FİYATI 10 EKİM 2023 SALI: LPG, mazot, benzin indirim ve zam haberleri ile güncel akaryakıt fiyatları! Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

Benzin fiyatı İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere tüm illerde sorgulanıyor. LPG, mazot, benzin son dakika indirim zam haberleri ile gündemdeki yerini alıyor. Diplomatik gelişmelerden ve ülkeler arası çatışma ve ilişkilerden etkilenen brent petrol akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Araç sahipleri ''Benzine indirim geldi mi, zam var mı, akaryakıt fiyatı ne kadar oldu'' sorularına yanıt arıyor. Peşe peşe gelen indirimin ardından fiyatlar güncellendi. Peki; akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim ve zam geldi mi? İşte, 10 Ekim 2023 güncel motorin ve benzin fiyatları

BENZİN FİYATI 10 EKİM 2023 SALI: LPG, mazot, benzin indirim ve zam haberleri ile güncel akaryakıt fiyatları! Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

Benzin fiyatı indirim ve zam son dakika haberleri: Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından her gün takip ediliyor. Hafta sonundan itibaren geçerli olmak üzere gelen peş peşe indirim müjdesi geldi ve pompa fiyatları üzerinde etkili oldu. Arama geçmişlerinde yer alan ''Benzine indirim mi geldi, zam var mı yok mu?'' soruları yanıt arıyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 10 Ekim 2023 benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir…

BENZİN FİYATI 10 EKİM 2023 SALI: LPG, mazot, benzin indirim ve zam haberleri ile güncel akaryakıt fiyatları! Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

BENZİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM!

Benzin fiyatı hafta içinde aldığı 2,10 TL'lik indirim ardından 7 Ekim 2023 cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yeniden benzine indirim geldi. Son indirim 1 lira 17 kuruş oldu.

Böylece benzin fiyatları peş peşe indirim alarak pompa fiyatlarına yansıdı.

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BENZİN FİYATI 10 EKİM 2023 SALI: LPG, mazot, benzin indirim ve zam haberleri ile güncel akaryakıt fiyatları! Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

AKARYAKIT FİYATLARI 10 EKİM 2023 SALI

Benzin haricinde LPG ve motorine indirim gelmedi. Akaryakıtta zam haberi de bulunmuyor. İşte, gelen son indirimlerin ardından güncel mazot ve benzin fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir...

BENZİN FİYATI 10 EKİM 2023 SALI: LPG, mazot, benzin indirim ve zam haberleri ile güncel akaryakıt fiyatları! Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.51 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,24 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.16 TL

BENZİN FİYATI 10 EKİM 2023 SALI: LPG, mazot, benzin indirim ve zam haberleri ile güncel akaryakıt fiyatları! Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33.56 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,29 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.61 TL

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