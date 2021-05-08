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Haberler FotoHaber Bin Aydan Daha Hayırlı Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri 2021: Anlamlı ve Resimli Kadir Gecesi Mesajları - Kısa, Uzun ve Dualı Hayırlı Kandiller mesajı sözleri seçenekleri

Bin Aydan Daha Hayırlı ve Sözleri 2021: Anlamlı ve Resimli Kadir Gecesi Mesajları - Kısa, Uzun ve Dualı Hayırlı Kandiller mesajı sözleri seçenekleri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başladığı gece olan Kadir gecesi, bugün idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi, ile aktarılıyor. Kadir Geceniz Mübarek olsun sözleri ve sevdiklerinize yollayabileceğiniz ve sözleri sabah.com.tr'de yayınlandı. En güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, yeni ve resimli kadir gecesi mesajları ile siz de kandil mesajı gönderebilirsiniz. Kandil mesajı sözleri seçeneklerine göz atarak 2021 Kadir Gecesi mesajları resimli ve sözlerinden birisini seçerek sevdiklerinize Hayırlı Kandiller dileyebilirsiniz.

Bin Aydan Daha Hayırlı Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri 2021: Anlamlı ve Resimli Kadir Gecesi Mesajları - Kısa, Uzun ve Dualı Hayırlı Kandiller mesajı sözleri seçenekleri

Mübarek Kadir Gecesi tarihi geldi. Ramazana ayının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi, bu yıl 8 Mayıs'da idrak edilecek. Kadir Gecesi'nin anlamı ve önemi ise sevdiklerimize gönderilecek ile vurgulanacak. bu gecenin önemi ve anlamı belirtmek için en çok paylaşılan konular arasında yer alıyor.

KANDİL MESAJLARI 2021

Sevdiklerinize göndereceğiniz Kandil mesajları ile mübarek Kadir Gecesinde onları hatırladığınızı belirtebilir ve İyi Kandiller dileklerinizi gönderebilirsiniz. Kandil mesajları seçenekleri arasında resimli, yazılı, dualı, ayetli, farklı ve huzur dolu Kadir Gecesi mesajları sözleri bulunuyor.

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI SÖZLERİ

Kadir Gecesi mesajları ve sözleri seçeneklerine bu başlık altından göz atabilirsiniz. En güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli, yeni ve resimli kadir gecesi mesajları resimli için ayrıntıları inceleyiniz. İşte, en güzel kadir gecesi mesajları ve kandil mesajı seçenekleri! Kadir Geceniz Mübarek olsun

Bin Aydan Daha Hayırlı Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri 2021: Anlamlı ve Resimli Kadir Gecesi Mesajları - Kısa, Uzun ve Dualı Hayırlı Kandiller mesajı sözleri seçenekleri

KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bu gece kadir gecesi. Edilen dualar kabul, yapılan tövbeler kabul olurmuş.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece. kadir gecesi mübarek olsun..

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Bin Aydan Daha Hayırlı Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri 2021: Anlamlı ve Resimli Kadir Gecesi Mesajları - Kısa, Uzun ve Dualı Hayırlı Kandiller mesajı sözleri seçenekleri

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Bin Aydan Daha Hayırlı Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri 2021: Anlamlı ve Resimli Kadir Gecesi Mesajları - Kısa, Uzun ve Dualı Hayırlı Kandiller mesajı sözleri seçenekleri

HAYIRLI KANDİLLER MESAJI SEÇENEKLERİ

Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Kuran da Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayırlı olsun.

Bin Aydan Daha Hayırlı Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri 2021: Anlamlı ve Resimli Kadir Gecesi Mesajları - Kısa, Uzun ve Dualı Hayırlı Kandiller mesajı sözleri seçenekleri

İYİ KANDİLLER SÖZLERİ

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. kadir gecesi hayırlara vesile olsun.

Bin Aydan Daha Hayırlı Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri 2021: Anlamlı ve Resimli Kadir Gecesi Mesajları - Kısa, Uzun ve Dualı Hayırlı Kandiller mesajı sözleri seçenekleri

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Bin Aydan Daha Hayırlı Kadir Gecesi Mesajları ve Sözleri 2021: Anlamlı ve Resimli Kadir Gecesi Mesajları - Kısa, Uzun ve Dualı Hayırlı Kandiller mesajı sözleri seçenekleri

Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakisiniz kadar güzel, umudunuz yarın kadar yakın, yarınınız aşkınız kadar mutlu, aşkınız Kadir kadar mukaddes, dualarınız istediğiniz gibi makbul olsun.

Mübarek Kadir gecesinin İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olarak dualarınızın kabul olması dileğiyle, Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Kandilimiz mübarek olsun.

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