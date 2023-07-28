BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Genç sallandı! 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Bingöl deprem ile sarsıldı. Genç merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 21.28 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 28 Temmuz 2023 Bingöl deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...