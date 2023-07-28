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Haberler Fotohaber BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Genç sallandı! 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 28.07.2023 21:22 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 21:22

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Genç sallandı! 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Bingöl deprem ile sarsıldı. Genç merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 21.28 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada az önce Bingöl'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 28 Temmuz 2023 Bingöl deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Şimdi Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Bingöl deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Genç olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Bingöl deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 21.28 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, az önce Bingöl'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 28 Temmuz 2023 Bingöl depremi hakkında merak edilenler...

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Şimdi Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: BİNGÖL'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Bingöl ili Genç ilçesinde saat 20.38'de bir deprem meydana geldi.

3.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 21.28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Şimdi Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Büyüklük:3.8 (Mw)

Yer:Genç (Bingöl)

Tarih:2023-07-28

Saat:20:38:56 TSİ

Enlem:38.509 N

Boylam:40.266 E

Derinlik:21.28 km

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Şimdi Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

BİNGÖL DEPREM SON DAKİKA: Şiddetli sallandı! Şimdi Bingöl’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 28 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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