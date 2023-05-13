Bingöl Genç seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Bingöl Genç seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Bingöl Genç seçim sonuçları merak ediliyor. İlçedeki 32 bini aşkın vatandaş "seçimi kim kazandı" sorusuna cevap arıyor. Toplam 3 milletvekilini meclise gönderecek olan Bingöl'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl etkiyeceği merak ediliyor. Saat 17.00 itibari ile yurt genelinde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlandı ve açılan sandıklar YSK tarafından kamuoyu ile paylaşıldıkça sabah.com.tr ile takip ediliyor. Peki, 2023 Genç seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Bingöl Genç 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.