Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:59
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
11:00
Bingöl Merkez seçim sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Bingöl Merkez Milletvekili seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Bingöl Merkez seçim sonuçları sorgulanıyor. Sabah 08.00 itibari ile sandık başına giden Merkez, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi), Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan arasından kendine yakın gördüğü aday için ayrılan bölüme EVET mührünü bastı. Meclise 3 vekil gönderecek olan Bingöl'ün Merkez ilçesinde 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları yakından takip ediliyor. 2018 Bingöl Merkez cumhurbaşkanlığı seçimlerini %67,54 ile Recep Tayyip Erdoğan kazanmıştı. Peki, 2023 Bingöl Merkez seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Bingöl Merkez 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy dereceleri.