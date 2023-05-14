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Haberler Fotohaber Bitlis seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bitlis Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 13:46

Bitlis seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bitlis Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Bitlis seçim sonuçları 2023 sorgulamaları an itibarıyla başladı. Vatandaşlar oy kullanma işlemlerinin ardından AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları ve seçimi kim kazandı sorusunun yanıtını merak ediyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde "Bitlis seçim sonuçları" ise bölge halkının gündeminde. Peki, Bitlis seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu? İşte anlık takip edebileceğiniz sayfamız ve tüm detaylar.

Bitlis seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bitlis Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

14 Mayıs'ta diğer 80 ilde olduğu gibi Bitlis'te de vatandaşlar oylarını kullandı ve gözler şimdi seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranlarına çevrildi. Seçimi kim kazandı sorusu sandıkların açılmasıyla yanıt bulacak. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin yapıldığı bu tarihi günde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranlarıyla beraber "Bitlis seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları da yanıt arıyor. İşte seçim sonucuna dair o detaylar.

Bitlis seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bitlis Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI!

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Bitlis seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bitlis Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Bitlis seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bitlis Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BİTLİS 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI ise şöye;

Recep Tayyip Erdoğan: %50.2

Muharrem İnce: %6.3

Meral Akşener: %2.3

Selahattin Demirtaş: %40

Temel Karamollaoğlu: %1

Doğu Perinçek: %0.1

Bitlis seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bitlis Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BİTLİS 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %48.9

Millet İttifakı: %7.1

Ak Parti: %44.8

CHP: %2.7

MHP: %4.1

İYİ PARTİ: %3.3

HDP: 42.5

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