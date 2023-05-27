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Haberler Fotohaber Bitlis seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bitlis seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:20

Bitlis seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bitlis seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile Bitlis seçim sonuçları bölgede ikamet eden halkın gündeminde. Bitlis'te ilk turda Recep Tayyip Erdoğan 46.45, Kemal Kılıçdaroğlu ise 50.91 oranında oy almıştı. Genel sonuçlarda salt üstünlüğün sağlanamaması nedeniyle diğer 80 ilde olduğu gibi Bitlis'te de halk sandık başına gidiyor. Bu noktada ise "Bitlis seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bitlis seçim sonuçları 2023 canlı ve güvenilir takip ekranı…

Bitlis seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bitlis seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Bitlis seçim sonuçları yakından takip ediliyor. İlk turda bölgede 221,007 seçmen oy kullanmıştı. Şimdi gözler 2. Tur sonuçlarına çevrildi. Seçmen kesim, özellikle yaşadığı bölgelerden çıkan sonuçları merak ediyor. İkinci turda 50+1 şartı aranmayacak. Oy çoğunluğunun sahibi olan kişi 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Bitlis'te de sandık başına giden vatandaşlar an itibarıyla "Bitlis seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" sorularını gündeme taşıdı. İşte canlı, güvenilir ve anlık takip ekranıyla Bitlis seçim sonuçları.

Bitlis seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bitlis seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

BİTLİS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Bitlis seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Bitlis seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bitlis seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE BİTLİS'TE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN (80.997 oy) %46.45

KEMAL KILIÇDAROĞLU (88.779 oy) %50.91

Bitlis seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bitlis seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda sonuçlar; sandıklar açıldıktan sonra netleşecek.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yurt içinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak 17.00'de sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle sandıklar kapanacak ve sayım işlemine geçilecek.

Bitlis seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bitlis seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

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