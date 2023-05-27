Bitlis seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bitlis seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:19
Güncelleme Tarihi: 27.05.2023
16:20
Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile Bitlis seçim sonuçları bölgede ikamet eden halkın gündeminde. Bitlis'te ilk turda Recep Tayyip Erdoğan 46.45, Kemal Kılıçdaroğlu ise 50.91 oranında oy almıştı. Genel sonuçlarda salt üstünlüğün sağlanamaması nedeniyle diğer 80 ilde olduğu gibi Bitlis'te de halk sandık başına gidiyor. Bu noktada ise "Bitlis seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bitlis seçim sonuçları 2023 canlı ve güvenilir takip ekranı…