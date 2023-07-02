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Haberler Fotohaber BOLU DEPREM SON DAKİKA! Yakabayat sallandı! Az önce Bolu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 02.07.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 14:01

BOLU DEPREM SON DAKİKA! Yakabayat sallandı! Az önce Bolu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Bolu deprem ile sallandı. Bolu Yakabayat merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Vatandaşlar az önce Bolu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 2 Temmuz 2023 Bolu deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

BOLU DEPREM SON DAKİKA! Yakabayat sallandı! Az önce Bolu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Bolu deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Yakabayat olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Bolu deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 5.0 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, Bolu'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 2 Temmuz 2023 Bolu depremi hakkında merak edilenler...

BOLU DEPREM SON DAKİKA! Yakabayat sallandı! Az önce Bolu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: BOLU'DA DEPREM!

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Bolu ili Merkez ilçesine bağlı Yakabayat köyünde hissedilen bir deprem meydana geldi.

Saat 13.38'de yaşanan depremin büyüklüğü 2.9 olarak kayıtlara geçti. Sarsıntı, yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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BOLU DEPREM SON DAKİKA! Yakabayat sallandı! Az önce Bolu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Yer: YAKABAYAT-(BOLU)

Tarih: 02.07.2023

Saat: 13:38:45

Derinlik: 5.0

Büyüklük: 2.9

BOLU DEPREM SON DAKİKA! Yakabayat sallandı! Az önce Bolu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

BOLU DEPREM SON DAKİKA! Yakabayat sallandı! Az önce Bolu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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