BOLU DEPREM SON DAKİKA! Yakabayat sallandı! Az önce Bolu’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 2 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Bolu deprem ile sallandı. Bolu Yakabayat merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 5.0 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Vatandaşlar az önce Bolu'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 2 Temmuz 2023 Bolu deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...