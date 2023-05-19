Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, İstanbulkart basılıyor mu? 19 Mayıs’ta Marmaray, metrobüs, İZBAN, metro, otobüs bedava mı?

Giriş Tarihi: 19.05.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 15:23

Dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Böylece vatandaşlar şehrin farklı noktalarındaki kutlama ve törenlere toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz olarak katılım sağlıyor. Bu nedenle pek çok kişi bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusuyla toplu ulaşım araçları hakkındaki açıklamaları takip ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta Marmaray, metrobüs, İZBAN, metro, otobüs bedava mı? İşte son açıklamalar ışığında İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun yanıtı.