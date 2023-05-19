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Haberler Fotohaber Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, İstanbulkart basılıyor mu? 19 Mayıs’ta Marmaray, metrobüs, İZBAN, metro, otobüs bedava mı?
Giriş Tarihi: 19.05.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 15:23

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, İstanbulkart basılıyor mu? 19 Mayıs’ta Marmaray, metrobüs, İZBAN, metro, otobüs bedava mı?

Dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Böylece vatandaşlar şehrin farklı noktalarındaki kutlama ve törenlere toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz olarak katılım sağlıyor. Bu nedenle pek çok kişi bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusuyla toplu ulaşım araçları hakkındaki açıklamaları takip ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta Marmaray, metrobüs, İZBAN, metro, otobüs bedava mı? İşte son açıklamalar ışığında İzmir, Ankara ve İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun yanıtı.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, İstanbulkart basılıyor mu? 19 Mayıs’ta Marmaray, metrobüs, İZBAN, metro, otobüs bedava mı?

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine toplu taşıma araçları ile katılım gösterecek olan vatandaşlar, bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusuyla araştırma yapıyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen 19 Mayıs yurdun dört bir yanında coşkuyla karşılanıyor. Peki, 19 Mayıs'ta Marmaray, metrobüs, İZBAN, metro, otobüs bedava mı? İşte konuyla ilgili açıklamalar ve bu sorunun yanıtı.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, İstanbulkart basılıyor mu? 19 Mayıs’ta Marmaray, metrobüs, İZBAN, metro, otobüs bedava mı?

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günü 00.00'dan 24.00'e kadar" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerinden vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, İstanbulkart basılıyor mu? 19 Mayıs’ta Marmaray, metrobüs, İZBAN, metro, otobüs bedava mı?

19 MAYIS ULAŞIM BEDAVA MI?

Metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatları da 19 Mayıs'ta bir gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, İstanbulkart basılıyor mu? 19 Mayıs’ta Marmaray, metrobüs, İZBAN, metro, otobüs bedava mı?

İstanbul'da araçların ücretsiz olması durumunda bedava haktan ancak kişiselleştirilmiş karta sahip olanlar yararlanacak.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, İstanbulkart basılıyor mu? 19 Mayıs’ta Marmaray, metrobüs, İZBAN, metro, otobüs bedava mı?

19 MAYIS'TA DOLMUŞLAR VE MİNİBÜSLER BEDAVA MI?

Özel işletmelere bağlı çalışan minibüsler ücretsiz tarife içerisinde yer almıyor. Buna göre minibüsler ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek.

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