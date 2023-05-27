Burdur seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Burdur seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Burdur seçim sonuçları araştırılıyor. İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan üstün gelse de salt çoğunluk yani 50+1 kuralı nedeniyle seçimlerde 2. Tura gidiliyor. Bu noktada ise vatandaşlar özellikle ikamet ettikleri bölgelerdeki oy oranlarını merak ediyor. Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan %51.71, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde %40.89 oy toplayabildi. Peki, Burdur 2. tur seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? İşte Burdur'daki sandıklardan çıkan seçim sonucu ve detaylar.