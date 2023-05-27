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Haberler Fotohaber Burdur seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Burdur seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:26

Burdur seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Burdur seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Burdur seçim sonuçları araştırılıyor. İlk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan üstün gelse de salt çoğunluk yani 50+1 kuralı nedeniyle seçimlerde 2. Tura gidiliyor. Bu noktada ise vatandaşlar özellikle ikamet ettikleri bölgelerdeki oy oranlarını merak ediyor. Türkiye 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan %51.71, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde %40.89 oy toplayabildi. Peki, Burdur 2. tur seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? İşte Burdur'daki sandıklardan çıkan seçim sonucu ve detaylar.

Burdur seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Burdur seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile Burdur seçim sonuçları bölgede ikamet eden halkın gündeminde. Bu noktada ise "Burdur seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" soruları yanıt aramaya başladı. Burdur'da ilk turda Recep Tayyip Erdoğan %51.71, Kemal Kılıçdaroğlu ise %40.89 oranında oy almıştı. Genel sonuçlarda salt üstünlüğün sağlanamaması nedeniyle diğer 80 ilde olduğu gibi Bitlis'te de halk sandık başına gidiyor. İşte Burdur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023 canlı ve güvenilir takip ekranı…

Burdur seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Burdur seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

BURDUR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Burdur seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Burdur seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Burdur seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE BURDUR'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.71

KEMAL KILIÇDAROĞLU %40.89

Burdur seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Burdur seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda sonuçlar; sandıklar açıldıktan sonra netleşecek.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yurt içinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak 17.00'de sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle sandıklar kapanacak ve sayım işlemine geçilecek.

Burdur seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Burdur seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

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