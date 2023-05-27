Bursa Mudanya seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa Mudanya seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranları ile öne çıkan bir başlık da Bursa Mudanya seçim sonuçları oluyor. İl il canlı, anlık ve güvenilir verileri sabah.com.tr olarak 2. Turda da sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. "Bursa Mudanya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" soruları bu kapsamda haberimizde yer alan linkte yanıt bulacak. İşte Bursa Mudanya 2. Tur seçim sonuçları…