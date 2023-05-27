Bursa Osmangazi seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa Osmangazi seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Bursa Osmangazi'de vatandaşlar seçim sonuçlarını sabah.com.tr'nin seçim ekranından takip edecek. Peki, Bursa Osmangazi seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? Anlık, canlı ve güvenilir verilerin paylaşıldığı ekranımız, YSK'nın "veriler paylaşılabilir" açıklamasının ardından açılacak. Bu kapsamda Bursa Osmangazi'de yaşayan vatandaşlar özellikle bu bölgedeki sandıklardan 2. Turda çıkacak sonuçları merak ediyor. İşte 2023 Bursa Osmangazi 2. Tur seçim sonuçları ve anlık oy oranları…