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Haberler Fotohaber Bursa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bursa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı
Giriş Tarihi: 14.05.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 13:55

Bursa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bursa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Bursa seçim sonuçları için gözler resmi açıklamada. 14 Mayıs tarihinde yalnızca Cumhurbaşkanlığı değil 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri de gerçekleşecek. İki seçimde de AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları merakla bekleniyor. Bilindiği üzere Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olurken Millet İttifakı ise Kemal Kılıçdaroğlu ile seçime gitti. Peki, Bursa'da Seçim sonucu ne oldu? İşte 2023 Bursa seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…

Bursa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bursa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Bursa seçim sonuçları ve partilerin oy oranları merakla bekleniyor. Türkiye 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleri için 14 Mayıs tarihinde sandık başına gitti ve oyunu kullandı. Sandıkların açılmasıyla beraber ise yavaş yavaş "Bursa seçim sonuçları ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile seçimi kim kazandı, seçim sonucu ne oldu?" soruları da yanıt bulur. İşte Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranları ve Bursa seçim sonucu…

Bursa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bursa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BURSA SEÇİM SONUÇLARI!

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Bursa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bursa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Bursa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bursa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BURSA 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI ise şöye;

Recep Tayyip Erdoğan: %55.5

Muharrem İnce: %31.5

Meral Akşener: %8.2

Selahattin Demirtaş: %3.5

Temel Karamollaoğlu: %1.1

Doğu Perinçek: %0.2

Bursa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bursa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

BURSA 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI- OY ORANLARI

Cumhur İttifakı %56.9

Millet İttifakı: %36.9

Ak Parti: %46.2

CHP: %22.7

MHP: %10.7

İYİ PARTİ: %12.4

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