Bursa seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Bursa Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

Bursa seçim sonuçları için gözler resmi açıklamada. 14 Mayıs tarihinde yalnızca Cumhurbaşkanlığı değil 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri de gerçekleşecek. İki seçimde de AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti (Cumhur İttifakı - Millet İttifakı) oy oranları merakla bekleniyor. Bilindiği üzere Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olurken Millet İttifakı ise Kemal Kılıçdaroğlu ile seçime gitti. Peki, Bursa'da Seçim sonucu ne oldu? İşte 2023 Bursa seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…