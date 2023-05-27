Bursa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Bursa 2. Tur seçim sonuçları için geri sayım başladı. İlk turda 2,367,412 kişinin oy kullandığı seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51.47 oy almış ve üstünlük sağlamıştı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle gözler şimdi ikinci tura çevrildi. Bu kapsamda ise güvenilir, canlı ve anlık oy oranlarının takip ekranı önceki seçimlerde de olduğu gibi sabah.com.tr'de olacak. Peki, Bursa 2. tur seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? İşte 2023 Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları ve seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…