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Haberler Fotohaber Bursa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:34

Bursa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Bursa 2. Tur seçim sonuçları için geri sayım başladı. İlk turda 2,367,412 kişinin oy kullandığı seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51.47 oy almış ve üstünlük sağlamıştı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle gözler şimdi ikinci tura çevrildi. Bu kapsamda ise güvenilir, canlı ve anlık oy oranlarının takip ekranı önceki seçimlerde de olduğu gibi sabah.com.tr'de olacak. Peki, Bursa 2. tur seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? İşte 2023 Bursa Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları ve seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…

Bursa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Bursa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları canlı ve anlık verilerle takip ediliyor. Ülkemizde genel seçimlerin ilk turu 14 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Bursa'da 2 milyondan fazla vatandaş oy vermek için sandık başına gitti. Bölgede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstünlüğü ile sonuçlansa da ülke genelinde salt çoğuluğa ulaşmak için 2. tur seçimleri yapılacak. Peki, 2. Turda Bursa seçim sonuçları nasıl, seçimi kim kazandı? İşte Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ve tüm detaylar.

Bursa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

BURSA SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Bursa seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Bursa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE BURSA'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.47

KEMAL KILIÇDAROĞLU %40.61

Bursa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda sonuçlar; sandıklar açıldıktan sonra netleşecek.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yurt içinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak 17.00'de sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle sandıklar kapanacak ve sayım işlemine geçilecek.

Bursa seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

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