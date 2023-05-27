Bursa Yıldırım seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Bursa Yıldırım seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Bursa Yıldırım'da vatandaşlar seçim sonuçlarını sabah.com.tr'nin seçim ekranından takip edecek. Peki, Bursa Yıldırım seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? Anlık, canlı ve güvenilir verilerin paylaşıldığı ekranımız, YSK'nın "veriler paylaşılabilir" açıklamasının ardından açılacak. Bu kapsamda Bursa Yıldırım'da yaşayan vatandaşlar özellikle bu bölgedeki sandıklardan 2. Turda çıkacak sonuçları merak ediyor. İşte 2023 Bursa Yıldırım 2. Tur seçim sonuçları ve anlık oy oranları…