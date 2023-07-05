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Haberler Fotohaber ÇANKIRI DEPREM SON DAKİKA! Korgun sallandı! Şimdi Çankırı'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula
Giriş Tarihi: 05.07.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 09:08

ÇANKIRI DEPREM SON DAKİKA! Korgun sallandı! Şimdi Çankırı'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

Son dakika deprem haberi: Çankırı deprem ile şiddetli sallandı. Çankırı ili Korgun merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 1.2 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada vatandaşlar az önce Çankırı'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 5 Temmuz 2023 Çankırı deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...

ÇANKIRI DEPREM SON DAKİKA! Korgun sallandı! Şimdi Çankırı’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

Çankırı deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Korgun olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Çankırı deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 1.2 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, Çankırı'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 5 Temmuz 2023 Çankırı depremi hakkında merak edilenler...

ÇANKIRI DEPREM SON DAKİKA! Korgun sallandı! Şimdi Çankırı’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

SON DAKİKA | KANDİLLİ DUYURDU: ÇANKIRI'DA DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan verilere göre, Çankırı ili Korgun ilçesinde saat 08.50'de bir deprem meydana geldi.

3.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 1.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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ÇANKIRI DEPREM SON DAKİKA! Korgun sallandı! Şimdi Çankırı’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

KORGUN (CANKIRI)

05.07.2023

08:50:35 TSİ

Büyüklük: 3.1

Derinlik: 1.2 km

ÇANKIRI DEPREM SON DAKİKA! Korgun sallandı! Şimdi Çankırı’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

ÇANKIRI DEPREM SON DAKİKA! Korgun sallandı! Şimdi Çankırı’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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