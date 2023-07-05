ÇANKIRI DEPREM SON DAKİKA! Korgun sallandı! Şimdi Çankırı’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

Son dakika deprem haberi: Çankırı deprem ile şiddetli sallandı. Çankırı ili Korgun merkezli deprem Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Yerin 1.2 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölge halkında endişeye neden oldu. Bu noktada vatandaşlar az önce Çankırı'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 5 Temmuz 2023 Çankırı deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri...