ÇANKIRI DEPREM SON DAKİKA! Korgun sallandı! Şimdi Çankırı’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 5 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler sorgula

Çankırı deprem son dakika haberi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Sarsıntının merkez üssü Korgun olarak kayıtlara geçti. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde irili ufaklı birçok sarsıntı yaşanırken son olarak meydana gelen Çankırı deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile araştırılıyor. Yerin 1.2 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı gündemdeki yerini aldı. Peki, Çankırı'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile 5 Temmuz 2023 Çankırı depremi hakkında merak edilenler...