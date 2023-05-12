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Haberler Fotohaber Ceyhan sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Ceyhun sonuçları ve parti oy oranları
Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:20

Ceyhan sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Ceyhun sonuçları ve parti oy oranları

Adana Ceyhan sonuçları ve oy oranları gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kaldı. Türkiye sandık başına gidiyor ve Cumhurbaşkanı ile milletvekilini seçecek. Toplam 357 sandıkta 112.551 seçmen Ceyhan'da oy kullanma hakkına sahip olacak. Adana'da Cumhur İttifakı'ndan Ak Parti 5, MHP 2; Millet İttifakı'ndan CHP 6, İyi Parti 2 milletvekilini Meclis'e gönderdi. Milletvekili seçimleri yanı sıra 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Bu noktada Ceyhan'da seçimi kim kazandı, hangi parti sorusu yanıt arayacak. İşte Ceyhan sonuçları 2023 son dakika bilgileri

Ceyhan sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Ceyhun sonuçları ve parti oy oranları

Ceyhan seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranı hakkında detaylar araştırılıyor. YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adaylığını onayladı. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın oy oranları gündemdekini yerini korurken, 2018 Adana seçim sonuçları sayfasına baktığımızda Ak Parti, MHP, CHP ve İyi Parti'nin ilden milletvekili çıkarabildiğini görüyoruz. En az 1 milletvekilinin çıkmasına sebebiyet veren Ceyhan'da kim kazandı sorusu, 14 Mayıs gecesi sıklıkla araştırılacak. İşte Ceyhan sonuçları 2023 son dakika haberleri

Ceyhan sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Ceyhun sonuçları ve parti oy oranları

CEYHAN'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Adana Ceyhan seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Ceyhan sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Ceyhun sonuçları ve parti oy oranları

ADANA CEYHAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ceyhan seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak. Sonuçları canlı takip etmek için linke tıklayabilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Ceyhan sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Ceyhun sonuçları ve parti oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Cumhurbaşkanı oy pusulasında yer alan isimler:

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Sinan Oğan

Ceyhan sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Ceyhun sonuçları ve parti oy oranları

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