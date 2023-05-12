Giriş Tarihi: 12.05.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 16:20

Ceyhan sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Adana Ceyhun sonuçları ve parti oy oranları

Adana Ceyhan sonuçları ve oy oranları gündemdeki yerini aldı. 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kaldı. Türkiye sandık başına gidiyor ve Cumhurbaşkanı ile milletvekilini seçecek. Toplam 357 sandıkta 112.551 seçmen Ceyhan'da oy kullanma hakkına sahip olacak. Adana'da Cumhur İttifakı'ndan Ak Parti 5, MHP 2; Millet İttifakı'ndan CHP 6, İyi Parti 2 milletvekilini Meclis'e gönderdi. Milletvekili seçimleri yanı sıra 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Bu noktada Ceyhan'da seçimi kim kazandı, hangi parti sorusu yanıt arayacak. İşte Ceyhan sonuçları 2023 son dakika bilgileri