Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber CHP'li İBB'ye ait Müze Gazhane'de terör propangası! HDP'li vekil Öcalan'a özgürlük istedi
Giriş Tarihi: 14.01.2024 23:16 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 23:24

CHP'li İBB'ye ait Müze Gazhane'de terör propangası! HDP'li vekil Öcalan'a özgürlük istedi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hain terör saldırısı sonucu şehit düşen 9 kahraman askerimizin toprağa verildiği gün, terör örgütü propagandasına ev sahipliği yaptı. İBB'ye ait Müze Gazhane'de düzenlenen sözde etkinlikte konuşan HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istedi, etkisiz hale getirilen teröristler için ise üzgün olduğunu söyledi.

SABAH İNTERNET
CHP’li İBB’ye ait Müze Gazhane’de terör propangası! HDP’li vekil Öcalan’a özgürlük istedi

Türkiye, 9 kahraman askerini şehadete uğurlamanın yasını tutarken bir yandan da terör örgütlerine misliyle karşılık veriyor. Düzenlenen peş peşe harekatlar ile terör örgütüne ağır darbeler vuruluyor.

CHP’li İBB’ye ait Müze Gazhane’de terör propangası! HDP’li vekil Öcalan’a özgürlük istedi

Sınır noktalarında harekatların sürdüğü, şehitlerimizin yasının tutulduğu bu günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Müze Gazhane'de büyük bir skandala imza atıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
CHP’li İBB’ye ait Müze Gazhane’de terör propangası! HDP’li vekil Öcalan’a özgürlük istedi

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı resmi X hesabından kalleş terör saldırısı sonucu askerlerimizin şehit olmasının ardından 13-14 Ocak tarihindeki tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

CHP’li İBB’ye ait Müze Gazhane’de terör propangası! HDP’li vekil Öcalan’a özgürlük istedi

Ancak, İBB'ye ait Müze Gazhane'de terör propagandasının yapıldığı bir etkinlik gerçekleştirildi. "Mor Dayanışma" adı altındaki organizasyona HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya da katıldı.

CHP’li İBB’ye ait Müze Gazhane’de terör propangası! HDP’li vekil Öcalan’a özgürlük istedi

Adalet Kaya, konuşmasında terör örgütü elebaşı bebek katili Öcalan'a özgürlük istedi. Teröristbaşının hapiste tutulmasını "hukuksuzluk" olarak niteleyecek kadar ileri giden Kaya, "Orta Doğu coğrafyasına barışı getirecek en önemli aktör Öcalan'dır." dedi.

CHP'li İBB'ye ait Müze Gazhane'de terör propangası yapıldı | Video

SON DAKİKA