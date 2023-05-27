Çorlu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çorlu seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS 2023 ÇORLU CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI
14 Mayıs Çorlu cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın %33.99 oy oranı alırken, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu %60.55 oy aldı.
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023
Recep Tayyip Erdoğan
Kemal Kılıçdaroğlu
Sinan Oğan (2. turda yarışmıyor)
Muharrem İnce (çekildi)
E-DEVLET VE YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2023 Cumhurbaşkanı 2. tur Seçimine dair seçmen bilgilerine, bağlı olduğunuz bölgenin muhtarlığından şahsınıza ait 'Seçmen Bilgi Kağıdını' temin ederek ulaşabilirsiniz.
Seçmen bilgi kağıdı yerine YSK'nin internet sitesinden veya e-Devlet sistemi üzerinden 'Seçmen Sorgulama' da yapabilirsiniz.
Seçmenler yalnızca, YSK tarafından daha önce belirlenen ve 'sandık seçim listesinde' adının yer aldığı seçim sandığında oy kullanabilirler.
Seçmenler oy verme saatleri içerisinde sandık başına gitmelidir. Oy verme saatleri tüm Türkiye'de 08.00 - 17.00 olarak belirlenmiştir. Seçmenler, saat 17.00'den sonra oy kullanamayacaktır.
Oy kullanmak üzere sandık başına giden seçmenlerin yanında mutlaka geçerli kimlik belgesi veya üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi belge bulunmalıdır.
Kabine, cep telefonu, fotoğraf, görüntü kaydedici cihaz veya haberleşme sağlayıcı cihaz ile girilmesi yasaktır.
Oy pusulasına mühür dışında işaret koymak, oyların geçersiz sayılmasına neden olur.
Oy kullandıktan sonra sandık seçmen listesine imza atılmalıdır. İmza atılırken cetvel kullanılması ise önemlidir.