Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel seçimleri sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. 14 Mayıs 2023 tarihinden yapılacak olan seçime saatler kala heyecan dorukta! 64 milyon kişinin oy kullanacağı genel seçim sonuçları anbean sabah.com.tr adresinden takip edilebilecek. Seçim yasakları kalktıktan hemen sonra tüm iller ve tüm ilçeler için seçim sonucu bilgisine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, seçimi kim kazandı, hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevabı için sabah.com.tr'yi takip edebilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI 2023 İÇİN GERİ SAYIM

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanma işlemi 08:30'da başlayacak. 64 milyon kişinin oy kullanma işlemi sona erdikten sonra ise sandıklar kapanacak ve oylar sayılmaya başlanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra sonuçları anlık olarak buradan takip edebilirsiniz.

İşte tüm detaylar;