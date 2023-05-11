Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel seçimleri sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 64 milyon seçmen oy kullanacak. 08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'da ise sona erecek. Seçim yasakları kalktıktan sonra seçim sonucu ise sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfasından paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe hangi aday ne kadar oy aldı? Seçimi kim kazandı? gibi soruların cevabı için seçim sonuçları 2023 sayfamızı takip edebilirsiniz. Peki, seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Türkiye Genel seçimleri ile ilgili son dakika gelişmeleri…