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Haberler Fotohaber Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel seçimleri sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 11:44

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel seçimleri sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 64 milyon seçmen oy kullanacak. 08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'da ise sona erecek. Seçim yasakları kalktıktan sonra seçim sonucu ise sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfasından paylaşılacak. İl il ve ilçe ilçe hangi aday ne kadar oy aldı? Seçimi kim kazandı? gibi soruların cevabı için seçim sonuçları 2023 sayfamızı takip edebilirsiniz. Peki, seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Türkiye Genel seçimleri ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel seçimleri sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Genel Seçimleri için geri sayım başladı. 14 Mayıs 2023 tarihinden yapılacak olan seçime saatler kala heyecan dorukta! 64 milyon kişinin oy kullanacağı genel seçim sonuçları anbean sabah.com.tr adresinden takip edilebilecek. Seçim yasakları kalktıktan hemen sonra tüm iller ve tüm ilçeler için seçim sonucu bilgisine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, seçimi kim kazandı, hangi aday ne kadar oy aldı? sorularının cevabı için sabah.com.tr'yi takip edebilirsiniz.

SEÇİM SONUÇLARI 2023 İÇİN GERİ SAYIM

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde oy kullanma işlemi 08:30'da başlayacak. 64 milyon kişinin oy kullanma işlemi sona erdikten sonra ise sandıklar kapanacak ve oylar sayılmaya başlanacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırdıktan hemen sonra sonuçları anlık olarak buradan takip edebilirsiniz.

İşte tüm detaylar;

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel seçimleri sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs 2023 tarihinde yy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

18.00 ile 21.00 arasında sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafından paylaşılan haberler yayında olacak. 21.00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK bu saati daha erkene taşıyabilecek. Yasaklar kalktıktan sonra seçim sonuçları ise sabah.com.tr'de olacak.

Seçim Sonuçları için linke tıklayınız. 14 Mayıs'ta YSK'nın seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından canlı oy oranlarını buradan takip edebilirsiniz.

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Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel seçimleri sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Oy Kullanma Saatleri Kaçla Kaç Arası?

YSK tarafından yapılan duyuruya göre seçimler için oy kullanma saatleri 08:00-17:00 arasıdır.

İstanbul Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak İstanbul için adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel seçimleri sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Seçimler İkinci Tura Kalırsa Ne Zaman Yapılacak?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde bir sonraki oylama 28 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Seçmenler ikinci turda da yine aynı sandıklarda 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs Türkiye Genel seçimleri sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

2023 Genel Seçimlerinde Kaç Kişi Oy Kullanacak, Kaç Seçmen Var?

14 Mayıs genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941 olarak açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in paylaştığı istatistiklere göre 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez bu seçimde oy kullanacak.

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