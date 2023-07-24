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Haberler Fotohaber MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Ege Denizi sallandı! 24 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ekranı
Giriş Tarihi: 24.07.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 11:06

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Ege Denizi sallandı! 24 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ekranı

Son dakika deprem haberi Datça Muğla sallandı. Ege Denizi, Girit Adası deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü araştırılıyor. Sabah 09:11 sıralarında Ege Denizi açıklarında yaşanan deprem Muğla'dan hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile paylaşılıyor. Muğla'da ikamet eden vatandaşlar 24 Temmuz 2023 az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Datça Muğla deprem son dakika bilgileri...

DATÇA MUĞLA DEPREM SON DAKİKA! Ege Denizi merkez üstü sallandı! Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Muğla depremi son dakika gündemdeki yerini aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde paylaşılan sarsıntı Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) merkezli gerçekleşti. Yüzyılın felaketinde afet bölgesi illeri arasında yer alan bölgedeki depremin şiddeti, büyüklüğü bilgiler gündemde. Yerin 7 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Muğla'da deprem büyüklüğü, şiddeti ve merkez üssü araştırılıyor. Peki, 24 Temmuz bugün Muğla'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, tüm detaylar…

DATÇA MUĞLA DEPREM SON DAKİKA! Ege Denizi merkez üstü sallandı! Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

EGE DENİZİ, GİRİT ADASI DEPREM SON DAKİKA HABERİ
Kandilli Rasathanesi bu sabah saat 09:11'de Ege Denizi , Girit Adası'nda deprem meydana geldiğini belirterek büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.

Deprem Türkiye'de Datça (Muğla)'da hissedildi.

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DATÇA MUĞLA DEPREM SON DAKİKA! Ege Denizi merkez üstü sallandı! Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Ege Denizi, Girit Adası - 273.56 km MUĞLA

24.07.2023

09:11:24 TSİ

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 7 km

DATÇA MUĞLA DEPREM SON DAKİKA! Ege Denizi merkez üstü sallandı! Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

DATÇA MUĞLA DEPREM SON DAKİKA! Ege Denizi merkez üstü sallandı! Muğla’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 24 Temmuz AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler sayfası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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