MUĞLA DEPREM SON DAKİKA: Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Ege Denizi sallandı! 24 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ekranı

Son dakika deprem haberi Datça Muğla sallandı. Ege Denizi, Girit Adası deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü araştırılıyor. Sabah 09:11 sıralarında Ege Denizi açıklarında yaşanan deprem Muğla'dan hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile paylaşılıyor. Muğla'da ikamet eden vatandaşlar 24 Temmuz 2023 az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. AFAD depremin merkezi, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Datça Muğla deprem son dakika bilgileri...