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Haberler Fotohaber Denizli Merkezefendi sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Denizli Merkezefendi Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 14:28

Denizli Merkezefendi sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Denizli Merkezefendi Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Denizli Merkezefendi seçim sonuçları 2023 Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları canlı verilerle takip ediliyor. 64 milyonu aşkın seçmen "seçimi kim kazandı" sorusuna cevap arıyor. Ege Bölgesi'nde nüfusu dolayısıyla seçimde oy oranları merak edilen Denizli' de Cumhurbaşkanı seçim sonuçları araştırılıyor. Yurdun dört bir tarafında oy verme işlemi 17.00 da sona ermesiyle birlikte oy sayma işlemi başlayacak. 21.00 ile yayınların serbest olmasıyla birlikte Denizli Merkezefendi 'de oy kullanan seçmenler, seçim sonuçlarını öğrenebilecek. Denizli'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı belli olacak. Peki, 2023 Merkezefendi seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Merkezefendi 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.

Denizli Merkezefendi sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Denizli Merkezefendi Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Denizli Merkezefendi oy oranları, seçim sonuçları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekili adayını seçmek için sandığa giden milyonlarca seçmenin gözü oy verme işleminin bitmesinin ardından 2023 seçim sonuçlarının açıklamasına çevrilmiş durumda. Açılan sandıklar Yüksek Seçim Kurulu tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor ve sabah.com.tr tarafından canlı olarak takip ediliyor. Denizli Merkezefendi seçim sonuçları 2023 canlı verileri ve Türkiye'nin dört bir tarafından seçim sonuçları anbean takip ediliyor. İşte, Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranı ile Denizli Merkezefendi seçim sonuçları…

Denizli Merkezefendi sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Denizli Merkezefendi Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

DENİZLİ MERKEZEFENDİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Denizli Merkezefendi Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Denizli Merkezefendi sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Denizli Merkezefendi Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Denizli Merkezefendi sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Denizli Merkezefendi Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %44,57

Muharrem İnce: %37,77

Meral Akşener: %12,81

Selahattin Demirtaş: %4,07

Temel Karamollaoğlu: %0,58

Doğu Perinçek: %0,20

Denizli Merkezefendi sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Denizli Merkezefendi Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

DENİZLİ MERKEZEFENDİ 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %46,18

Millet İttifakı: %47,09

Ak Parti: %36,89

CHP: %29,05

İYİ PARTİ: %17,12

HDP: %6,21

MHP: %9,29

SP: %0,92

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