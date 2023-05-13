Giriş Tarihi: 13.05.2023 14:26
Güncelleme Tarihi: 13.05.2023
14:28
Denizli Merkezefendi sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Denizli Merkezefendi Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları
Denizli Merkezefendi seçim sonuçları 2023 Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları canlı verilerle takip ediliyor. 64 milyonu aşkın seçmen "seçimi kim kazandı" sorusuna cevap arıyor. Ege Bölgesi'nde nüfusu dolayısıyla seçimde oy oranları merak edilen Denizli' de Cumhurbaşkanı seçim sonuçları araştırılıyor. Yurdun dört bir tarafında oy verme işlemi 17.00 da sona ermesiyle birlikte oy sayma işlemi başlayacak. 21.00 ile yayınların serbest olmasıyla birlikte Denizli Merkezefendi 'de oy kullanan seçmenler, seçim sonuçlarını öğrenebilecek. Denizli'de Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı belli olacak. Peki, 2023 Merkezefendi seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Merkezefendi 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.