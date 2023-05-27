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Haberler Fotohaber Denizli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Denizli seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:45

Denizli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Denizli seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile öne çıkan bir başlık da Denizli seçim sonuçları oluyor. "Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" soruları bu kapsamda haberimizde yer alan linkte yanıt bulacak. İl il canlı, anlık ve güvenilir verileri sabah.com.tr olarak 2. Turda da sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. İşte Denizli 2. Tur seçim sonuçları…

Denizli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Denizli seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranları, Denizli seçim sonuçları gibi araştırmalar an itibarıyla hız kazandı. Çanakkale'de 14 Mayıs tarihinde düzenlenen ilk turda 436 binden fazla vatandaş oy kullanmıştı. Şimdi ise özellikle bu bölgede yaşam süren binlerce vatandaşın gözü kulağı "Denizli 2. tur seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile 2023 canlı ve güvenilir verilerle seçimi kim kazandı sorusuna ilişkin takip ekranı…

Denizli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Denizli seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Denizli seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Denizli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Denizli seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE DENİZLİ'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN %43.88

KEMAL KILIÇDAROĞLU %48.36

Denizli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Denizli seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda sonuçlar; sandıklar açıldıktan sonra netleşecek.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yurt içinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak 17.00'de sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle sandıklar kapanacak ve sayım işlemine geçilecek.

Denizli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Denizli seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

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