Denizli seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Denizli seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ile öne çıkan bir başlık da Denizli seçim sonuçları oluyor. "Denizli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl?" soruları bu kapsamda haberimizde yer alan linkte yanıt bulacak. İl il canlı, anlık ve güvenilir verileri sabah.com.tr olarak 2. Turda da sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız. İşte Denizli 2. Tur seçim sonuçları…