Giriş Tarihi: 29.05.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 16:02

DEPREM BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI VE ADAYLARIN OY ORANLARI || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri deprem bölgesinde kim kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri sona erdi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 yıl daha ülkeyi yönetmesi için yetki verdi. Sandığın iradesi sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplam 27 milyon 725 bin 131 oy alırken, ana muhalefet lideri 25 milyon 432 bin 951 oy aldı. Rakibine yüzde 4 üzerinde fark atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem bölgesinden büyük bir teveccüh vardı. 14 Mayıs'ta Hatay'da Kemal Kılıçdaroğlu lider çıkarken, 28 Mayıs'ta Hatay'da liderlik Başkan Erdoğan'a geçti. Peki, deprem bölgesinde kim kaç oy aldı? İşte detaylar