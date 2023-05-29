Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber DEPREM BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI VE ADAYLARIN OY ORANLARI || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri deprem bölgesinde kim kaç oy aldı?
Giriş Tarihi: 29.05.2023 16:02 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 16:02

DEPREM BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI VE ADAYLARIN OY ORANLARI || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri deprem bölgesinde kim kaç oy aldı?

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri sona erdi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 5 yıl daha ülkeyi yönetmesi için yetki verdi. Sandığın iradesi sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplam 27 milyon 725 bin 131 oy alırken, ana muhalefet lideri 25 milyon 432 bin 951 oy aldı. Rakibine yüzde 4 üzerinde fark atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem bölgesinden büyük bir teveccüh vardı. 14 Mayıs'ta Hatay'da Kemal Kılıçdaroğlu lider çıkarken, 28 Mayıs'ta Hatay'da liderlik Başkan Erdoğan'a geçti. Peki, deprem bölgesinde kim kaç oy aldı? İşte detaylar

DEPREM BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI VE ADAYLARIN OY ORANLARI || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri deprem bölgesinde kim kaç oy aldı?

Deprem bölgesi seçim sonuçları hakkında araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sandığın iradesiyle tekrardan cumhurbaşkanı olarak seçilirken, ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu bir kez daha yenilgiyi tattı. Deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milyonların sevgisi sandığa yansıdı. İşte Deprem bölgesi oy oranları

DEPREM BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI VE ADAYLARIN OY ORANLARI || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri deprem bölgesinde kim kaç oy aldı?

DEPREM BÖLGESİ OY ORANLARI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DEPREM BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI VE ADAYLARIN OY ORANLARI || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri deprem bölgesinde kim kaç oy aldı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
DEPREM BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI VE ADAYLARIN OY ORANLARI || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri deprem bölgesinde kim kaç oy aldı?
DEPREM BÖLGESİ SEÇİM SONUÇLARI VE ADAYLARIN OY ORANLARI || 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri deprem bölgesinde kim kaç oy aldı?
SON DAKİKA