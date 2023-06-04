Diyarbakır deprem son dakika! 4 Haziran az önce Diyarbakır’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Giriş Tarihi: 04.06.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 07:50

Son dakika deprem haberi: Diyarbakır deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Diyarbakır Çüngüş merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı gece saatlerinde gerçekleşti. Yüzyılın felaketi ardından endişeye kapılan halk az önce Diyarbakır'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Tüm Türkiye'de meydana gelen sarsıntılar 4 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli depremler listesi ile öğreniliyor. İşte, Diyarbakır deprem son dakika gelişmeleri..