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Haberler Fotohaber Diyarbakır deprem son dakika! 4 Haziran az önce Diyarbakır'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
Giriş Tarihi: 04.06.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 07:50

Diyarbakır deprem son dakika! 4 Haziran az önce Diyarbakır'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika deprem haberi: Diyarbakır deprem ile sarsıldı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile Diyarbakır Çüngüş merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı gece saatlerinde gerçekleşti. Yüzyılın felaketi ardından endişeye kapılan halk az önce Diyarbakır'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt arıyor. Tüm Türkiye'de meydana gelen sarsıntılar 4 Haziran 2023 AFAD ve Kandilli depremler listesi ile öğreniliyor. İşte, Diyarbakır deprem son dakika gelişmeleri..

Diyarbakır deprem son dakika! 4 Haziran az önce Diyarbakır’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Son dakika Diyarbakır'da korkutan bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Afet bölgesi illerinden olan Diyarbakır Çüngüş ilçesinde hissedilen deprem gündemdeki yerini aldı. 4 Haziran 2023 az önce Diyarbakır'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Diyarbakır deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği bilgileri...

Diyarbakır deprem son dakika! 4 Haziran az önce Diyarbakır’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

SON DAKİKA DİYARBAKIR'DA DEPREM!

AFAD tarafından paylaşılan verilerine göre, Diyarbakır ili Çingüş ilçesinde saat 01.25'te bir deprem meydana geldi.

4.2 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerden de hissedildi.

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Diyarbakır deprem son dakika! 4 Haziran az önce Diyarbakır’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Çüngüş (Diyarbakır)

Tarih:2023-06-04

Saat:01:25:20 TSİ

Enlem:38.254 N Boylam:39.391 E

Derinlik:7 km

Diyarbakır deprem son dakika! 4 Haziran az önce Diyarbakır’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Diyarbakır deprem son dakika! 4 Haziran az önce Diyarbakır’da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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