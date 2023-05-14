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Haberler Fotohaber Diyarbakır seçim sonuçları 2023 güncel veriler: Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:28

Diyarbakır seçim sonuçları 2023 güncel veriler: Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Diyarbakır seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandık başına giden seçmenler ''Seçim sonucu ile seçimi kim kazandı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı sorgulamaları hız kazandı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı da netleşmiş olacak. Peki, 2023 Diyarbakır seçim sonuçları açıklandı mı, kim ne kadar oy aldı? İşte, 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel veriler...

Diyarbakır seçim sonuçları 2023 güncel veriler: Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Diyarbakır seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri sebebiyle gündemdeki yerini aldı. Şehirde ikamet eden vatandaşlar, ''2023 Diyarbakır seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı ortaya çıkıyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili koltukları da Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları sonrası belli olacak. İşte, 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları ile Diyarbakır'da seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…

Diyarbakır seçim sonuçları 2023 güncel veriler: Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Diyarbakır Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Diyarbakır Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Diyarbakır seçim sonuçları 2023 güncel veriler: Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Diyarbakır seçim sonuçları 2023 güncel veriler: Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

DİYARBAKIR İLÇELERİ

Diyarbakır'da toplam olarak 17 ilçe bulunur. Diyarbakır'ın ilçeleri sırası ile Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur, Yenişehir şeklindedir.

Diyarbakır'da seçmen sayısının yüksek olduğu ilçelerin başında ise Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir geliyor.

Diyarbakır seçim sonuçları 2023 güncel veriler: Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2018

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Diyarbakır seçmen sayısı 1.023.391 olurken katılım oranı %83,78 olarak açıklandı.

3,311 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 830.467 olarak belirlendi.

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