Diyarbakır seçim sonuçları 2023 güncel veriler: Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:28

Diyarbakır seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılmaya başlandı. 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandık başına giden seçmenler ''Seçim sonucu ile seçimi kim kazandı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı sorgulamaları hız kazandı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı da netleşmiş olacak. Peki, 2023 Diyarbakır seçim sonuçları açıklandı mı, kim ne kadar oy aldı? İşte, 2023 Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel veriler...