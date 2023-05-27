Diyarbakır seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Diyarbakır seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Diyarbakır seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılıyor. 28 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına giden milyonlarca vatandaş ''2023 Seçim sonucu ile kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları gündemdeki yerini aldı. 2. tur seçim sonuçları son dakika YSK verileri ile sabah.com.tr'den anbean takip edilebilecek. Peki, YSK İkinci tur 28 Mayıs Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranı ne oldu? İşte, 2023 Diyarbakır seçim sonuçları oy oranları canlı ve güncel veriler...