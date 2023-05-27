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Haberler Fotohaber Diyarbakır seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Diyarbakır seçim sonucu oy oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 23:34 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 23:39

Diyarbakır seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Diyarbakır seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Diyarbakır seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılıyor. 28 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına giden milyonlarca vatandaş ''2023 Seçim sonucu ile kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları gündemdeki yerini aldı. 2. tur seçim sonuçları son dakika YSK verileri ile sabah.com.tr'den anbean takip edilebilecek. Peki, YSK İkinci tur 28 Mayıs Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranı ne oldu? İşte, 2023 Diyarbakır seçim sonuçları oy oranları canlı ve güncel veriler...

Diyarbakır seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Diyarbakır seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Diyarbakır seçim sonuçları 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi akabinde araştırılmaya başlandı. Şehirde ikamet eden vatandaşlar, ''2023 Diyarbakır seçim sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleşen 2. tur seçim sonuçları oy oranı YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra canlı ve anlık olarak sabah.com.tr'de olacak. Peki, 2023 seçim sonucu ile Diyarbakır'da seçimi kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Diyarbakır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son dakika verileri…

Diyarbakır seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Diyarbakır seçim sonucu oy oranları ne oldu?

DİYARBAKIR 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest hale gelecek.

YSK'nın belirlediği kurala göre Diyarbakır Seçim Sonuçları 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra kamuoyuna aktarılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Diyarbakır Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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Diyarbakır seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Diyarbakır seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE DİYARBAKIR'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

14 Mayıs Seçimlerinde Diyarbakır seçmen sayısı 1.147.014 olurken katılım oranı %81.70 olarak açıklandı. 3685 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 905.822 olarak belirlendi.

Diyarbakır seçim sonuçları verilerine göre, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %71.96 olarak açıklandı. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ise %26.48 oldu.

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın oy oranı %1.26 olurken seçime kısa süre kala adaylıktan çekilme kararı alan Muharrem İnce'nin oy oranı ise %0.31 oldu.

Diyarbakır seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Diyarbakır seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE DİYARBAKIR'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Milletvekili Seçimleri'nde Diyarbakır seçmen sayısı 1.176.611 olurken katılım oranı %82.18 olarak açıklandı.

3685 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 926.193 olarak belirlendi. İşte partilerin ve ittifakların oyları:

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %60.93

Cumhur İttifakı: %26.49

Millet İttifakı: %10.52

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.72

Yeşil Sol Parti: %60.93

AK Parti: %23.22

CHP: %8.24

İYİ Parti: %2.28

Yeniden Refah Partisi: %1.55

MHP: %1.48

Memleket Partisi: %0.44

Diyarbakır seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Diyarbakır seçim sonucu oy oranları ne oldu?

DİYARBAKIR İLÇELERİ

Diyarbakır'da toplam olarak 17 ilçe bulunur. Diyarbakır'ın ilçeleri sırası ile Bağlar, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kayapınar, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan, Sur, Yenişehir şeklindedir.

Diyarbakır'da seçmen sayısının yüksek olduğu ilçelerin başında ise Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir geliyor.

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