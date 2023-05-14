DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Düzce Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

14 Mayıs 2023 Pazar günü Düzce ilimizde Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy kullananlar, Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın, milletvekili seçimlerinde ise AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin Düzce seçim sonuçlarını öğrenmek isteyerek Düzce Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. 2023 Düzce seçim sonuçları oy oranları ve tüm detaylar.