DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Düzce Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Düzce ilimizde oy kullananlar, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranlarını öğrenmek isteyerek Düzce Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? soruların yanıt aramaya devam ediyor.

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs 2023 Düzce Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan ve Milletvekili seçimi AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti oy oranları ve tüm detaylar şöyle;