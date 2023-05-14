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Haberler Fotohaber DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Düzce Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 20:41 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 20:41

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Düzce Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

14 Mayıs 2023 Pazar günü Düzce ilimizde Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde oy kullananlar, Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın, milletvekili seçimlerinde ise AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin Düzce seçim sonuçlarını öğrenmek isteyerek Düzce Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. 2023 Düzce seçim sonuçları oy oranları ve tüm detaylar.

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Düzce Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde Düzce ilimizde oy kullananlar, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranlarını öğrenmek isteyerek Düzce Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? soruların yanıt aramaya devam ediyor.

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023

14 Mayıs 2023 Düzce Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan ve Milletvekili seçimi AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti oy oranları ve tüm detaylar şöyle;

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Düzce Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Düzce Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Düzce Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

  • RECEP TAYYİP ERDOĞAN
  • MUHARREM İNCE (ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ)
  • KEMAL KILIÇDAROĞLU
  • SİNAN OĞAN
DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Düzce Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

DÜZCE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

AK PARTİ

1- AYŞE KEŞİR

2- ERCAN ÖZTÜRK

3- HAKAN KUŞÇUOĞLU

MHP

1- ÜMİT YILMAZ

2- RÜMEYSA ATASEVEN

3- ÖMER ALBAYRAK

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023 | Düzce Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

CHP

1- TALİH ÖZCAN

2- HATİCE ASLIHAN AKBAL TÜYSÜZ

3- JALE UZUNHASAN


DÜZCE 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan %73.01, Muharrem İnce %18.52, Meral Akşener %6.18 oranında oy almışlardı.

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