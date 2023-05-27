Düzce seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Düzce seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

2023 Düzce seçim sonuçları, 28 Mayıs 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında oy vermek için sandık başına gidenler tarafından Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları öğrenilmek istenerek YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Düzce seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023

Düzce 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve tüm detaylar burada olacak.