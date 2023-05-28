Düzce seçim sonuçları OY ORANLARI! 28 Mayıs 2023 Düzce cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ile adayların oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan %49.52, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %44.88, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17, adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında oy almışlardı. 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Düzce ilimizde ve Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde oy kullanmaya giden seçmenler cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ederek YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Düzce seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 2023 Düzce seçim sonuçları ve merak edilen tüm detaylar.