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Haberler Fotohaber Düzce seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN! 28 Mayıs 2023 Düzce cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ile adayların oy oranları
Giriş Tarihi: 28.05.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 18:29

Düzce seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN! 28 Mayıs 2023 Düzce cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ile adayların oy oranları

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan %49.52, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %44.88, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17, adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında oy almışlardı. 2. tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Düzce ilimizde ve Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde oy kullanmaya giden seçmenler cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ederek YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Düzce seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. 2023 Düzce seçim sonuçları ve merak edilen tüm detaylar.

Düzce seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN! 28 Mayıs 2023 Düzce cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ile adayların oy oranları

2023 Düzce seçim sonuçları, 28 Mayıs 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında oy vermek için sandık başına gidenler tarafından Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları öğrenilmek istenerek YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Düzce seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

DÜZCE SEÇİM SONUÇLARI 2023

Düzce 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve tüm detaylar burada olacak.

Düzce seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN! 28 Mayıs 2023 Düzce cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ile adayların oy oranları

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Düzce ilimizde Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanan seçmenler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Seçimlerin ilk sonuçları sandık sayımlarının başlamasının ardından ve YSK tarafından konulan yasakların kaldırılmasının ardından paylaşılmaya başlanacak.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Düzce Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Düzce seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN! 28 Mayıs 2023 Düzce cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ile adayların oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE DÜZCE'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs seçimlerine Düzce ilimizde 294.637 seçmenden %92.26 oranında katılım gösterildi. Sandık başına giden seçmenler %68.6 oranında en çok oyu Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %24.91 oy alırken, ATA ittifakı adayı Sinan Oğan %6.1, seçimlere kısa bir süre kala adaylıktan çekildiğini duyuran Muharrem İnce ise %0.39 oya sahip oldu.

Düzce seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN! 28 Mayıs 2023 Düzce cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ile adayların oy oranları

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde partilerin almış olduğu oy oranları şöyle;

AK Parti %35.61 ile en fazla oy alan parti oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi %25.33 oy,

Milliyetçi Hareket Partisi %10.07 oy

İYİ Parti %9.68 oranında oya sahip oldu.

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Düzce seçim sonuçları TIKLA ÖĞREN! 28 Mayıs 2023 Düzce cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu ile adayların oy oranları

DÜZCE İLÇELERİ

  • Düzce (il merkezi)
  • Akçakoca
  • Cumayeri
  • Çilimli
  • Gölyaka
  • Gümüşova
  • Kaynaşlı
  • Yığılca
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