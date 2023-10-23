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Haberler Fotohaber SON DAKİKA EDİRNE DEPREM HABERİ: Şimdi Edirne'de deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 23 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 23.10.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 15:40

SON DAKİKA EDİRNE DEPREM HABERİ: Şimdi Edirne'de deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 23 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika Edirne deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Bulgaristan Filibe merkez üssünde şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. 3 üzeri büyüklükte yaşanan sarsıntı Türkiye'nin Edirne ilinden de hissedildi. Edirne depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri için arama motorları çalıştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Az önce Edirne'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 23 Ekim 2023 Edirne deprem son dakika gelişmeleri...

Edirne Deprem Son Dakika: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Edirne’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika Edirne deprem haberi gelir gelmez araştırmalar başladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Bulgaristan Filibe olarak ölçüldü. Komşuda meydana gelen şiddetli sarsıntı sonrası ''Şimdi Edirne'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?'' sorularını gündeme taşıdı. Şehrin sakinleri Edirne deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü ile ilgili detayları araştırmaya koyuldu. 3 üzeri büyüklükteki sarsıntı, yerin 7,66 kilometre derinliğinde kaydedildi. İşte; AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile 23 Ekim 2023 Edirne depremi hakkında ayrıntılı bilgiler....

Edirne Deprem Son Dakika: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Edirne’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: EDİRNE'DE DEPREM!

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak duyurulan verilere göre, 23 Ekim 2023 Pazartesi günü Bulgaristan'ın Filibe kentinde bir deprem meydana geldi.

3.9 büyüklüğündeki deprem Edirne ili Merkez içesinde de hissedildi.

Saat 14:47'de yaşanan depremin büyüklüğü 3,9; derinliği ise 7.66 olarak ölçüldü.

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Edirne Deprem Son Dakika: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Edirne’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD VERİLERİ İLE EDİRNE DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.9

Yer: Hisar, Filibe (Bulgaristan) - [168.06 km] Merkez (Edirne)

Tarih:23-10-2023

Saat:14:47:10 TSİ

Enlem:42.532

Boylam:24.591

Derinlik:7.66 km

Edirne Deprem Son Dakika: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Edirne’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Edirne Deprem Son Dakika: Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce Edirne’de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

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