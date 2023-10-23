SON DAKİKA EDİRNE DEPREM HABERİ: Şimdi Edirne'de deprem mi oldu, nerede, büyüklüğü kaç? 23 Ekim 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika Edirne deprem ile sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Bulgaristan Filibe merkez üssünde şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. 3 üzeri büyüklükte yaşanan sarsıntı Türkiye'nin Edirne ilinden de hissedildi. Edirne depremi merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri için arama motorları çalıştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Az önce Edirne'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, 23 Ekim 2023 Edirne deprem son dakika gelişmeleri...