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Haberler Fotohaber Edirne seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Edirne seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 23:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 23:43

Edirne seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Edirne seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Edirne seçim sonuçları 2023 son dakika araştırmaları hız kazandı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 28 Mayıs Pazar günü yapılırken gözler cumhurbaşkanı adaylarının oy sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı YSK tarafından duyurulan 2. tur seçim sonuçları ile netlik kazanacak. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan isim, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. 2023 Seçim sonucu canlı veriler ile ''Seçimi kim kazandı?'' sorusunun yanıtı 28 Mayıs akşamı sabah.com.tr'de olacak. Peki, 2023 Edirne seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son durum…

Edirne seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Edirne seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Edirne seçim sonuçları 2023 tablosu ile ilçe ilçe adayların oy oranları belli oluyor. Şehirde ikamet eden vatandaşlar, ''2023 Edirne seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy sonuçları merak ediliyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu incelemeleri başladı. Hangi adayın ne kadar oy aldığını YSK son dakika ve canlı verileri ile sabah.com.tr 2. tur seçim sonuçları 2023 sayfasından öğrenebilirsiniz. İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son dakika gelişmeleri…

Edirne seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Edirne seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

EDİRNE 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin önceki seçimlerde olduğu gibi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Edirne Seçim Sonuçları da YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Edirne Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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Edirne seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Edirne seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE EDİRNE'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Edirne seçmen sayısı 320.299 olurken katılım oranı %90.31 olarak açıklandı. 1024 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 283.446 olarak belirlendi.

Edirne seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda adayların oy oranları şu şekildeydi:

Kemal Kılıçdaroğlu: %63.46

Recep Tayyip Erdoğan: %32.11

Sinan Oğan: %3.84

Muharrem İnce: %0.59

Edirne seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Edirne seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE EDİRNE'DE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Milletvekili Seçimleri'nde Edirne seçmen sayısı 330.004 olurken katılım oranı %90.6 olarak açıklandı.

1024 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 291.182 olarak belirlendi.

Edirne seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda partilerin ve ittifakların oy oranları şu şekilde olmuştu:

Millet İttifakı: %59.84

Cumhur İttifakı: %32.49

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %3.16

Ata İttifakı: %1.75

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.28

CHP: %39.38

AK Parti: %23.83

İYİ Parti: %20.46

MHP: %7.73

Yeşil Sol Parti: %2.05

Zafer Partisi: %1.49

Memleket Partisi: %0.89

Yeniden Refah Partisi: %0.69

Edirne seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Edirne seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

EDİRNE İLÇELERİ

Edirne'de toplam olarak 9 ilçe bulunur. Edirne'nin ilçeleri sırası ile Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Süloğlu, Uzunköprü şeklindedir.

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