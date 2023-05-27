Edirne seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Edirne seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Edirne seçim sonuçları 2023 son dakika araştırmaları hız kazandı. 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 28 Mayıs Pazar günü yapılırken gözler cumhurbaşkanı adaylarının oy sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı YSK tarafından duyurulan 2. tur seçim sonuçları ile netlik kazanacak. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan isim, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. 2023 Seçim sonucu canlı veriler ile ''Seçimi kim kazandı?'' sorusunun yanıtı 28 Mayıs akşamı sabah.com.tr'de olacak. Peki, 2023 Edirne seçim sonuçları açıklandı mı, kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Edirne Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları son durum…