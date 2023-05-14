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Haberler Fotohaber Edirne seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Edirne Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:27

Edirne seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Edirne Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Edirne seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandık başına giden milyonlarca vatandaş ''2023 Seçim sonucu ile kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı merak ediliyor. Meclis'te yer alacak olan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile netleşiyor. Peki, 2023 Edirne seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, 2023 Edirne Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel veriler...

Edirne seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Edirne Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Edirne seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri akabinde araştırılmaya başlandı. Şehirde ikamet eden vatandaşlar, ''2023 Edirne seçim sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr'de olacak. Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti'nin TBMM'deki sandalye dağılımı Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları sonrası belli olacak. İşte, 2023 Edirne Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları ile Edirne'de seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…

Edirne seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Edirne Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Edirne Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Edirne Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Edirne seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Edirne Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Edirne seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Edirne Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

EDİRNE İLÇELERİ

Edirne'de toplam olarak 9 ilçe bulunur. Gümüşhane'nin ilçeleri sırası ile Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Merkez, Süloğlu, Uzunköprü şeklindedir.

Edirne seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Edirne Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

EDİRNE SEÇİM SONUÇLARI 2018

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Edirne'de Millet İttifakı'nın adayı Muharrem İnce %55.64 ile en yüksek oyu aldı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %31.40, Meral Akşener ise %10.37 oy aldı. 2018 Edirne seçim sonuçları şöyle;

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