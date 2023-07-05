Elazığ deprem son dakika haberi! 5 Temmuz 2023 az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Giriş Tarihi: 05.07.2023 21:20
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
21:20
Son dakika deprem haberi: Elazığ deprem bilgileri ile araştırılıyor. Sivrice ve Dedepınarı merkez üssünde bugün üst üste gerçekleşen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile gündemdeki yerini aldı. 5 Temmuz 2023 az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. Depremin büyüklüğü ve şiddeti ayrı ayrı değerlendiriliyor. AFAD depremin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Elazığ deprem son dakika bilgileri...