Elazığ deprem son dakika haberi! 5 Temmuz 2023 az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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