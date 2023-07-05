Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Elazığ deprem son dakika haberi! 5 Temmuz 2023 az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 05.07.2023 21:20 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 21:20

Elazığ deprem son dakika haberi! 5 Temmuz 2023 az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Elazığ deprem bilgileri ile araştırılıyor. Sivrice ve Dedepınarı merkez üssünde bugün üst üste gerçekleşen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile gündemdeki yerini aldı. 5 Temmuz 2023 az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları yanıt arıyor. Depremin büyüklüğü ve şiddeti ayrı ayrı değerlendiriliyor. AFAD depremin merkez üssü, büyüklük, derinlik bilgilerini paylaştı. İşte, Elazığ deprem son dakika bilgileri...

Elazığ deprem son dakika haberi! 5 Temmuz 2023 az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Elazığ son dakika deprem ile sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde paylaşılan sarsıntı Dedepınarı merkezli gerçekleşti. Depremin şiddeti, büyüklüğü bilgiler gündemde. Yerin 5 km altında kaydedilen sarsıntı araştırılıyor. Elazığ deprem büyüklüğü, şiddeti ve merkez üssü araştırılıyor. Peki, 5 Temmuz bugün Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, detaylar…

Elazığ deprem son dakika haberi! 5 Temmuz 2023 az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA ELAZIĞ'DA DEPREM!

Deprem, 5 Temmuz saat 20.38'de Elazığ Dedepınarı merkez üssünde meydana geldi. 3.3 büyüklüğündeki sarsıntı bölge halkını endişelendirdi. Öncesinde Sivrice merkezli bir deprem yaşandı.

Kandilli Rasathanesi depremi yerin 5 km altında kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Elazığ deprem son dakika haberi! 5 Temmuz 2023 az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

ELAZIĞ DEPREM

DEDEPINARI-(ELAZIG)

05.07.2023, 20:38:01 TSİ

Büyüklük: 3.3

Derinlik: 5.0 km

Elazığ deprem son dakika haberi! 5 Temmuz 2023 az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Elazığ deprem son dakika haberi! 5 Temmuz 2023 az önce Elazığ’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA