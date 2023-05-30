DEPREM SON DAKİKA: Elazığ deprem ile sallandı! Az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Elazığ deprem ile salandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Elazığ ili Arıcak ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Diyarbakır'da da hissedildi. Şiddetli deprem sonrası bölge halkı az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde birçok sarsıntı 30 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Elazığ deprem son dakika gelişmeleri...