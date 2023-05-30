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Haberler Fotohaber DEPREM SON DAKİKA: Elazığ deprem ile sallandı! Az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 30.05.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 07:20

DEPREM SON DAKİKA: Elazığ deprem ile sallandı! Az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Elazığ deprem ile salandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Elazığ ili Arıcak ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Yerin 7 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Diyarbakır'da da hissedildi. Şiddetli deprem sonrası bölge halkı az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Ülke genelinde birçok sarsıntı 30 Mayıs 2023 AFAD ve Kandilli haberleri ile takip ediliyor. İşte, Elazığ deprem son dakika gelişmeleri...

DEPREM SON DAKİKA: Elazığ şiddetli sarsıldı, Diyarbakır’da da hissedildi! Az önce Elazığ’da deprem mi oldu, şiddeti kaç? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre, Elazığ'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen sarsıntı Diyarbakır'da da hissedilirken bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Gün içerisinde irili ufaklı pek çok sarsıntı yaşanırken son olarak Elazığ ili Arıcak ilçesinde hissedilen deprem gündemdeki yerini aldı. Peki, az önce Elazığ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 30 Mayıs 2023 Elazığ deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...

DEPREM SON DAKİKA: Elazığ şiddetli sarsıldı, Diyarbakır’da da hissedildi! Az önce Elazığ’da deprem mi oldu, şiddeti kaç? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: ELAZIĞ'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilerine göre, Elazığ ili Arıcak ilçesinde saat 05.53'te bir deprem meydana geldi.

3.6 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve Diyarbakır'da da hissedildi.

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DEPREM SON DAKİKA: Elazığ şiddetli sarsıldı, Diyarbakır’da da hissedildi! Az önce Elazığ’da deprem mi oldu, şiddeti kaç? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

YER:ARICAK (ELAZIĞ)

Büyüklük:3.6 (Mw)

Tarih:2023-05-30

Saat:05:53:30 TSİ

Enlem:38.492 N

Boylam:40.281 E

Derinlik:7 km

DEPREM SON DAKİKA: Elazığ şiddetli sarsıldı, Diyarbakır’da da hissedildi! Az önce Elazığ’da deprem mi oldu, şiddeti kaç? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

DEPREM SON DAKİKA: Elazığ şiddetli sarsıldı, Diyarbakır’da da hissedildi! Az önce Elazığ’da deprem mi oldu, şiddeti kaç? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

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