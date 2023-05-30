DEPREM SON DAKİKA: Elazığ deprem ile sallandı! Az önce Elazığ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Gelen son dakika haberine göre, Elazığ'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen sarsıntı Diyarbakır'da da hissedilirken bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Gün içerisinde irili ufaklı pek çok sarsıntı yaşanırken son olarak Elazığ ili Arıcak ilçesinde hissedilen deprem gündemdeki yerini aldı. Peki, az önce Elazığ'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 30 Mayıs 2023 Elazığ deprem merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında merak edilenler...