Elazığ Karakoçan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Karakoçan seçim sonucu ve oy oranları

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Ülke genelinde 60 milyonu aşkın seçmen sandıkta oyunu kullanırken 81 il ve ilçeleri için araştırmalar başladı. Bu noktada Elazığ Karakoçan seçim sonuçları 2023 verileri de gündemdeki yerini aldı. Elazığ Karakoçan seçim sonucu ''Seçimi kim kazandı?'' sorusunu yanıtlamada önemli rol oynayacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı ortaya çıkıyor. 28.401 nüfusa sahip olan ilçede araştırmalar hız kazandı. İşte, 2023 Elazığ Karakoçan seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları…