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Haberler Fotohaber Elazığ Karakoçan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Karakoçan seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 16:10 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 16:10

Elazığ Karakoçan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Karakoçan seçim sonucu ve oy oranları

Türkiye Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Ülke genelinde 60 milyonu aşkın seçmen sandıkta oyunu kullanırken 81 il ve ilçeleri için araştırmalar başladı. Bu noktada Elazığ Karakoçan seçim sonuçları 2023 verileri de gündemdeki yerini aldı. Elazığ Karakoçan seçim sonucu ''Seçimi kim kazandı?'' sorusunu yanıtlamada önemli rol oynayacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranı ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı ortaya çıkıyor. 28.401 nüfusa sahip olan ilçede araştırmalar hız kazandı. İşte, 2023 Elazığ Karakoçan seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları…

Elazığ Karakoçan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Karakoçan seçim sonucu ve oy oranları

Elazığ seçim sonuçları Karakoçan oy oranları 2023 listesi gündemdeki yerini aldı. Seçim süreci Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verileri ile takip edilirken il ve ilçelerin detaylı yüzdeleri sabah.com.tr'de yerini alıyor. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı için araştırmalar başladı. Elazığ Karakoçan seçim sonuçları 2023 tablosu Meclis'te yer alacak AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısını belirlemede büyük rol oynayacak. İşte, son dakika YSK açıklaması ile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Karakoçan seçim sonucu verileri…

Elazığ Karakoçan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Karakoçan seçim sonucu ve oy oranları

ELAZIĞ KARAKOÇAN SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından sandıklar, YSK'nın seçim yasağını kaldırılması ardından paylaşılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Elazığ Karakoçan Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Elazığ Karakoçan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Karakoçan seçim sonucu ve oy oranları

Elazığ Karakoçan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Karakoçan seçim sonucu ve oy oranları

Oy Kullanma Saatleri

Yurt genelinde oy kullanma işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08:00'da başlayacak ve 17:00'de son bulacak. Seçmenlerin bu saat aralığında bağlı olduğu sandığa gitmesi gerekecek. Saat 17:00'de sandık başında sırada bekleyen seçmenler, sandık kurulu başkanı seçmen sayımı yaptıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırasıyla oylarını kullanabilecek. Saat 17:00'den sonra sandığa giden seçmenler oy kullanamayacak.

Seçim Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

Oy verme işlemi 17:00'da tamamlanacak, 18:00'dan sonra YSK seçim sonuçları hakkında verileri paylaşmaya başlayacak. Saat 21:00'e kadar YSK'nın verileri paylaşılabilecek. Saat 21:00 sonrası tüm yayınlar serbest hale gelecek. YSK'nın kararına göre bu saat daha erkene alınabilecek. Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte genel seçim sonuçları sabah.com.tr'de anlık olarak paylaşılacak.

Elazığ Karakoçan seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Elazığ Karakoçan seçim sonucu ve oy oranları

Oy Nasıl Kullanılır?

Genel seçimler için sandığa gitmeye hazırlanan seçmenler, "oy nasıl kullanılır" sorusuyla YSK oy kullanma rehberini inceliyor. YSK'nın oy kullanma sürecine ilişkin yaptığı uyarılar şu şekilde;

1. Oy kullanacağınız sandığı öğrenin:

İkamet adresinize gelen seçmen bilgi kağıdınızda oy kullanacağınız sandık numarası, sandığın bulunduğu yer ve kişisel bilgileriniz yer almaktadır. Eğer seçmen bilgi kağıdınız elinize ulaşmadıysa YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten ya da Seçmen Sorgulama uygulamasından bilgilerinizi girerek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.

2. Kimlik belgenizi unutmayın:

Oy kullanabilmek için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızın bulunduğu nüfus cüzdanı, kimlik kartı, pasaport, ehliyet, evlilik cüzdanı, askerlik belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına özel mesleki kimlik kartı, avukat, noter ya da askeri kimlik kartı gibi belgelerinizin yanınızda bulunması gerekiyor. Bu evrakların "kişinin kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli ve resmi nitelikteki belgelerden biri olması gerekiyor. Aksi halde oy kullanmanıza izin verilmeyecek.

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