Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli Promosyonu ne kadar olacak? Yeni dönemde bankalar Emekli Promosyonlarını arttıracak mı, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:00

Emekli Promosyonu ne kadar olacak? Yeni dönemde bankalar Emekli Promosyonlarını arttıracak mı, kaç TL olacak?

Emekli promosyonları ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Kabine toplantısında emeklilere verilecek ikramiyeye yönelik açıklamalar sonrasında gözler şimdi de bankaların vereceği promosyon teklifine çevrildi. Bir kereye mahsus 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi alacak olan emekliler için bank promosyonları yeni bir gündem yarattı. Fiilen çalışanlara verilemeyecek olan cumhuriyet ikramiyesinden sonra, çalışan emekliler için yeni umut banka promosyonları oldu. Peki, yeni dönemde emeklilere banka promosyonu ne kadar olacak? Emekli Promosyon fiyatları artacak mı? İşte son dakika haberleri…

Emekli Promosyonu ne kadar olacak? Yeni dönemde bankalar Emekli Promosyonlarını arttıracak mı?

Emekliler son dakika ikramiye, promosyon haberlerini yakından takip ediyor. Yeni dönemde "banka promosyonları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu yanıt arıyor. Bir bankanın promosyon teklifini yükseltmesi durumunda, diğer bankalar da yükseltecek mi merak konusu. Peki, yeni dönemde banka promosyon ücretleri ne kadar olacak, hangi banka ne kadar verecek belli oldu mu? İşte ayrıntılar…

Emekli Promosyonu ne kadar olacak? Yeni dönemde bankalar Emekli Promosyonlarını arttıracak mı?

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR OLACAK?

En son verilen emekli promosyonlarında en yüksek emekli maaşı alan vatandaş 5.000 TL promosyon alırken, en düşük emekli maaşı alan 3.000 TL promosyon almıştı. Yeni dönemde emekli promosyon fiyatları hakkında konuşan uzmanlar, haziran ayına kadar 7500 TL olarak verilmesi planlanan fiyatlarda bankaların değişikliğe gidebileceği sinyalini verdiler. Değişen ekonomik şartlarda 7500 TL ödeneğin, emekliler tarafından az bulunabileceği tartışıldı. Bu noktada bankaların promosyon teklifi ne kadar olacak?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli Promosyonu ne kadar olacak? Yeni dönemde bankalar Emekli Promosyonlarını arttıracak mı?

BANKALARIN PROMOSYON YARIŞI BAŞLIYOR!

Yeni dönemde bankalar promosyon yarışlarına başlayacak. En son haziran ayında muhtemel 7500 TL olarak verilmesi planlanan emekli promosyonlarında yeni fiyatlar konuşulmaya başlandı.

Banka yarışlarında promosyon ücretlerinin 10.000 TL ile 12. TL arasında değişkenlik gösterebileceği iddia edildi. Bu iddialar doğrultusunda en yüksek emekli maaşı alan bir vatandaş 12-13 Bin TL bandında promosyon alabilecek.

Emekli Promosyonu ne kadar olacak? Yeni dönemde bankalar Emekli Promosyonlarını arttıracak mı?

PROMOSYON FİYATLARI DAHA FAZLA ARTAR MI?

Emekli maaş fiyatındaki artış göz önünde bulundurularak, en yüksek emekli maaş alan bir kişi 12-13 Bin bandında promosyon ödemesi alırsa, yeni dönemde emekli maaş zammına göre bu ödeme muhtemel artabilir.

Emekli Promosyonu ne kadar olacak? Yeni dönemde bankalar Emekli Promosyonlarını arttıracak mı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA