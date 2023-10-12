Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:00

Emekli Promosyonu ne kadar olacak? Yeni dönemde bankalar Emekli Promosyonlarını arttıracak mı, kaç TL olacak?

Emekli promosyonları ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Kabine toplantısında emeklilere verilecek ikramiyeye yönelik açıklamalar sonrasında gözler şimdi de bankaların vereceği promosyon teklifine çevrildi. Bir kereye mahsus 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi alacak olan emekliler için bank promosyonları yeni bir gündem yarattı. Fiilen çalışanlara verilemeyecek olan cumhuriyet ikramiyesinden sonra, çalışan emekliler için yeni umut banka promosyonları oldu. Peki, yeni dönemde emeklilere banka promosyonu ne kadar olacak? Emekli Promosyon fiyatları artacak mı? İşte son dakika haberleri…