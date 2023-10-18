SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI % 25 zam kesinleşti! 2024 2024 SSK, Bağ-kur, Memur emeklileri ne kadar maaş alacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emekli vatandaşın haber beklediği zam oranı için geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Bunun yanı sıra TÜİK verilerinin de açıklanmasıyla enflasyon farkının 3 aylık durumu ortaya çıktı. Bu noktada ise emekli maaşına yapılacak zam oranı netleşmeye başladı. Peki, 2024 SSK, Bağ-kur, Memur emeklilerine sağlanacak zam ne kadar olacak, zam % oranı kaç? İşte, enflasyon farkı ile emekli zammı tahminleri...