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Haberler Fotohaber SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI % 25 zam kesinleşti! 2024 2024 SSK, Bağ-kur, Memur emeklileri ne kadar maaş alacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.10.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 11:00

SON DAKİKA EMEKLİ ZAMMI % 25 zam kesinleşti! 2024 2024 SSK, Bağ-kur, Memur emeklileri ne kadar maaş alacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emekli vatandaşın haber beklediği zam oranı için geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunmuştu. Bunun yanı sıra TÜİK verilerinin de açıklanmasıyla enflasyon farkının 3 aylık durumu ortaya çıktı. Bu noktada ise emekli maaşına yapılacak zam oranı netleşmeye başladı. Peki, 2024 SSK, Bağ-kur, Memur emeklilerine sağlanacak zam ne kadar olacak, zam % oranı kaç? İşte, enflasyon farkı ile emekli zammı tahminleri...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 2024 SSK, Bağ-kur, Memur emeklilerine sağlanacak zam ne kadar olacak, zam oranı % kaç?

Emekli maaş zammında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. TÜİK verilerine göre 6 aylık enflasyon verisi ile netlik kazanan emekli maaşlarında, 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bu fark baz alınarak emeklinin 3 ayda alacağı zam hesaplandı. Peki, 2024 SSK, Bağ-kur, Memur emeklilerine sağlanacak zam ne kadar olacak, zam % oranı kaç? İşte, o tablo...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 2024 SSK, Bağ-kur, Memur emeklilerine sağlanacak zam ne kadar olacak, zam oranı % kaç?

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Emeklilerin, sadece bu 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 2024 SSK, Bağ-kur, Memur emeklilerine sağlanacak zam ne kadar olacak, zam oranı % kaç?

YENİ EMEKLİ ZAMMI NASIL OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50'ye yakın artış yapılacağını söylemişti.

Bakan Işıkhan hafta sonu yaptığı açıklamada ise, "İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız" dedi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 2024 SSK, Bağ-kur, Memur emeklilerine sağlanacak zam ne kadar olacak, zam oranı % kaç?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Emekliye zam için yıl başında kapsamlı bir düzenlemenin yapılacağını belirten Erdoğan, "Emeklilere ödeme Kasım ortasında. Enflasyon farkı ve refah payı düzenlemelerini yılbaşında vereceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, emeklilerin yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için kasım ayının ortasında bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdıklarını söyledi. Erdoğan, "Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin maaşlarında enflasyon farkı ve refah payını içeren düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız. Emeklilerle ilgili aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | 2024 SSK, Bağ-kur, Memur emeklilerine sağlanacak zam ne kadar olacak, zam oranı % kaç?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi tabii iki önceliklendireceğiz. Rutin olarak yılın başında imkanlara bakılıp karar verilecek." dedi.

5 bin TL emekli ikramiyesi için bütçenin zorlandığının altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli maaş zammına ilişkin olarak ise, "Bir ödeme kararlaştırdık, emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi önceliklendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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