Erzurum deprem son dakika! 4 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Erzurum’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 04.05.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 22:38

Son dakika deprem haberi: Erzurum deprem ile sallandı. 4 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile fay hattı hareketleri takip ediliyor. Yüzyılın felaketinin yaşandığı afet bölgesinde artçılar sürerken diğer illerde yaşanan sarsıntılarla paniğe kapılan halk az önce Erzurum'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan merkez üssü, büyüklük ve derinlik arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, Erzurum deprem son dakika gelişmeleri…