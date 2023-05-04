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Haberler Fotohaber Erzurum deprem son dakika! 4 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 22:37 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 22:38

Erzurum deprem son dakika! 4 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Erzurum'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Son dakika deprem haberi: Erzurum deprem ile sallandı. 4 Mayıs 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile fay hattı hareketleri takip ediliyor. Yüzyılın felaketinin yaşandığı afet bölgesinde artçılar sürerken diğer illerde yaşanan sarsıntılarla paniğe kapılan halk az önce Erzurum'da deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılan merkez üssü, büyüklük ve derinlik arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, Erzurum deprem son dakika gelişmeleri…

Erzurum deprem son dakika! 4 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Erzurum’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Gelen son dakika haberine göre Erzurum'da deprem kaydedildi. 6 Şubat depremleri ardından afet bölgesi haricinde meydana gelen sarsıntılar halkı endişelendiriliyor. Bölgedeki artçılar devam ederken Erzurum Yakutiye ilçesinde deprem oldu. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 4 Mayıs 2023 Erzurum deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...

Erzurum deprem son dakika! 4 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Erzurum’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

ERZURUM'DA KORKUTAN DEPREM!

4 Mayıs 2023 Perşembe akşamı saat 22:26'da Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen deprem 2.9 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD depremi yerin 7 km altında kaydetti.

Gelişmeler takip ediliyor.

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Erzurum deprem son dakika! 4 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Erzurum’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Erzurum deprem son dakika! 4 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Erzurum’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Erzurum deprem son dakika! 4 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Erzurum’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

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