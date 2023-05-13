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Haberler Fotohaber Erzurum Yakutiye seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Yakutiye seçim sonuçları Yakutiye oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 15:18

Erzurum Yakutiye seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Yakutiye seçim sonuçları Yakutiye oy oranları

Erzurum Yakutiye seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu kapsamında araştırılıyor. İl ve ilçelerde araştırmalar devam ediyor. Toplam 6 milletvekilini meclise gönderecek olan Erzurum'da Yakutiye seçim sonuçları Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.) ve Sinan Oğan oy oranı seçim sonucunu belirliyor. Peki, 2023 Yakutiye seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Erzurum Yakutiye seçim sonuçları 2023…

Erzurum Yakutiye seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Yakutiye seçim sonuçları Yakutiye oy oranları

Erzurum Yakutiye seçim sonucu gündemdeki yerini koruyor. Doğu Anadolu Bölgesi illeri arasında yer alan Erzurum'da merkez ilçeler arasında yer alan Yakutiye' de yaşayanlar seçim sonuçlarını merak ediyorlar. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları YSK son dakika verileri ile takip ediliyor. Erzurum Yakutiye seçim sonuçları 2023 oy oranı canlı ve anlık verilerle inceleniyor ve sabah.com.tr aracılığıyla anlık olarak takip edilebiliyor. Oy kullanmak için sandığa giden milyonlarca vatandaş "seçimi kim kazandı?" sorguluyor. Peki, 2023 Yakutiye seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Erzurum seçim sonuçları Yakutiye oy yüzdeleri…

Erzurum Yakutiye seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Yakutiye seçim sonuçları Yakutiye oy oranları

ERZURUM YAKUTİYE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
Erzurum Yakutiye seçim sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Yakutiye Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Erzurum Yakutiye seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Yakutiye seçim sonuçları Yakutiye oy oranları

SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi. YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Erzurum Yakutiye seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Yakutiye seçim sonuçları Yakutiye oy oranları

ERZURUM YAKUTİYE 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Recep Tayyip Erdoğan: %78,84

Muharrem İnce: %9,92

Meral Akşener: %7,55

Selahattin Demirtaş: %1,87

Temel Karamollaoğlu: %1,73

Doğu Perinçek: %0,09

Erzurum Yakutiye seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Yakutiye seçim sonuçları Yakutiye oy oranları

ERZURUM YAKUTİYE 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI-OY ORANLARI

Cumhur İttifakı: %80,86
Millet İttifakı: %15,89
Ak Parti: %58,23
MHP: %22,63
İYİ PARTİ: %9,98
CHP: %3,77
HDP: %3,06
SP: %2,15

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