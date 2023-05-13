Erzurum Yakutiye seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Yakutiye seçim sonuçları Yakutiye oy oranları

Erzurum Yakutiye seçim sonuçları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonucu kapsamında araştırılıyor. İl ve ilçelerde araştırmalar devam ediyor. Toplam 6 milletvekilini meclise gönderecek olan Erzurum'da Yakutiye seçim sonuçları Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları ile merak ediliyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce (adaylıktan çekildi.) ve Sinan Oğan oy oranı seçim sonucunu belirliyor. Peki, 2023 Yakutiye seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Erzurum Yakutiye seçim sonuçları 2023…