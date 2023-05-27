Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Eskişehir Odunpazarı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Eskişehir ilimizin Odunpazarı ilçesinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanan seçmenler Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçlarına erişmek isteyerek YSK ile 28 Mayıs Eskişehir Odunpazarı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI SEÇİM SONUÇLARI

Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları ve tüm detaylar şöyle;