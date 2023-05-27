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Haberler Fotohaber Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Eskişehir Odunpazarı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:55 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:59

Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Eskişehir Odunpazarı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında 2. tura oylaması 28 Mayıs günü yapılacak. 2. tur oylamasına Eskişehir ilimizin Odunpazarı ilçesinde giderek Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanan seçmenler oylama sonuçlarına erişmek isteyerek Eskişehir Odunpazarı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. 2023 Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları ve tüm detaylar.

Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Eskişehir Odunpazarı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde Eskişehir ilimizin Odunpazarı ilçesinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanan seçmenler Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçlarına erişmek isteyerek YSK ile 28 Mayıs Eskişehir Odunpazarı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI SEÇİM SONUÇLARI

Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları ve tüm detaylar şöyle;

Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Eskişehir Odunpazarı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından uygulanan seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından kamuoyuna duyurulmaya başlanacak.

Eskişehir Odunpazarı Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Eskişehir Odunpazarı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ESKİŞEHİR ODUNPAZARI'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri ilk turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde %39.7 oranında, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %52.62 oranında oy almıştı.

Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Eskişehir Odunpazarı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre partilerin elde ettikleri oy sayısı ve yüzdelik oranları şöyle oldu;

AK Parti %35.61 – 19.387.412 oy

Cumhuriyet Halk Partisi %25.33 – 13.791.299 oy

Milliyetçi Hareket Partisi %10.07 – 5.484.515 oy

İYİ Parti %9.68 – 5.272.482 oy

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Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Eskişehir Odunpazarı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

ESKİŞEHİR İLÇELERİ

Merkez ilçeler:

  • Odunpazarı
  • Tepebaşı

Diğer ilçeler:

  • Alpu
  • Beylikova
  • Çifteler
  • Günyüzü
  • Han
  • İnönü
  • Mahmudiye
  • Mihalgazi
  • Mihalıççık
  • Sarıcakaya
  • Seyitgazi
  • Sivrihisar
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