Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları | YSK ile 28 Mayıs Eskişehir Odunpazarı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında 2. tura oylaması 28 Mayıs günü yapılacak. 2. tur oylamasına Eskişehir ilimizin Odunpazarı ilçesinde giderek Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanan seçmenler oylama sonuçlarına erişmek isteyerek Eskişehir Odunpazarı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları nasıl, kim kazandı? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. 2023 Eskişehir Odunpazarı seçim sonuçları ve tüm detaylar.