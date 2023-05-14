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Haberler Fotohaber Eskişehir seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Eskişehir Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:28

Eskişehir seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Eskişehir Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Eskişehir seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandık başına giden milyonlarca vatandaş ''2023 Seçim sonucu ile kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı merak ediliyor. Meclis'te yer alacak olan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile netleşiyor. Peki, 2023 Eskişehir seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, 2023 Eskişehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel veriler…

Eskişehir seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Eskişehir Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Eskişehir seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri akabinde araştırılmaya başlandı. Şehirde ikamet eden vatandaşlar, ''2023 Eskişehir seçim sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr'de olacak. Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti'nin TBMM'deki sandalye dağılımı Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları sonrası belli olacak. İşte, 2023 Eskişehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları ile Eskişehir'de seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…

Eskişehir seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Eskişehir Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Eskişehir Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Eskişehir Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Eskişehir seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Eskişehir Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Eskişehir seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Eskişehir Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Eskişehir seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Eskişehir Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2018

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Eskişehir'de Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan %46.48 ile en yüksek oyu aldı.

Millet İttifakı adayı Muharrem İnce %41.07, Meral Akşener ise %9.67 oy aldı. 2018 Eskişehir seçim sonuçları şöyle;

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