Eskişehir seçim sonuçları 2023: YSK verileri ile Eskişehir Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:28

Eskişehir seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılıyor. 14 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanı yanı sıra 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandık başına giden milyonlarca vatandaş ''2023 Seçim sonucu ile kim kazandı?'' sorusuna yanıt arıyor. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı merak ediliyor. Meclis'te yer alacak olan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile netleşiyor. Peki, 2023 Eskişehir seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, 2023 Eskişehir Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları güncel veriler…