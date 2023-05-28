Eskişehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Eskişehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Eskişehir seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılıyor. 60 milyonu aşkın seçmen, 28 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Oy kullanma görevini yerine getiren vatandaşlar ''2023 Seçim sonucu ile hangi aday yüzde kaç oy aldı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 2. Tur seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı sorgulanıyor. Öte yandan Meclis'te yer alacak olan 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekilleri 14 Mayıs seçimleri sonrası netleşmişti. Peki, 2023 Eskişehir seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, 2023 Eskişehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları canlı ve güncel veriler…