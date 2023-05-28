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Haberler Fotohaber Eskişehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Eskişehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 00:40 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 01:51

Eskişehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Eskişehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Eskişehir seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılıyor. 60 milyonu aşkın seçmen, 28 Mayıs Pazar günü 13. Cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Oy kullanma görevini yerine getiren vatandaşlar ''2023 Seçim sonucu ile hangi aday yüzde kaç oy aldı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 2. Tur seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı sorgulanıyor. Öte yandan Meclis'te yer alacak olan 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekilleri 14 Mayıs seçimleri sonrası netleşmişti. Peki, 2023 Eskişehir seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, 2023 Eskişehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları canlı ve güncel veriler…

Eskişehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Eskişehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Eskişehir seçim sonuçları 2023 tablosu 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi akabinde araştırılmaya başlandı. Şehrin sakinleri, ''2023 Eskişehir seçim sonuçları açıklandı mı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. 2. Tur seçim sonuçları YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr'de olacak. Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti'nin TBMM'deki sandalye dağılımı 14 Mayıs seçim sonucu ardından belli olmuştu. İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Eskişehir Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları anlık ve canlı oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…

Eskişehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Eskişehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ESKİŞEHİR 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada oy verme işleminin önceki seçimlerde olduğu gibi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacağı ve 17.00'de sona ereceği bildirildi.

YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler ise saat 18.00 ile 21.00 arasında yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest hale gelecek.

Eskişehir Seçim Sonuçları da YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Eskişehir Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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Eskişehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Eskişehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ESKİŞEHİR'DE EN ÇOK OYU KİM ALDI?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Eskişehir seçmen sayısı 689,529 olurken katılım oranı %90.84 olarak açıklandı. 2.196 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 616.328 olarak belirlendi.

Eskişehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Eskişehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Eskişehir seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda adayların oy oranları şu şekildeydi:

Kemal Kılıçdaroğlu: %50.39

Recep Tayyip Erdoğan: %41.81

Sinan Oğan: %3.84

Muharrem İnce: %0.59

Eskişehir seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Eskişehir seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ESKİŞEHİR'DE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Milletvekili Seçimleri'nde Eskişehir seçmen sayısı 710.631 olurken katılım oranı %91.11 olarak açıklandı.

2241 açılan sandıkta geçerli oy sayısı 635.401 olarak belirlendi.

Eskişehir seçim sonuçları verilerine göre, 1. Turda partilerin ve ittifakların oy oranları şu şekilde olmuştu:

Millet İttifakı: %47.87

Cumhur İttifakı: %42.98

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %3.89

Ata İttifakı: %2.96

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.21

CHP: %34.06

AK Parti: %33.15

İYİ Parti: %13.81

MHP: %7.31

Zafer Partisi: %2.96

Yeşil Sol Parti: %2.23

TİP: %1.66

Yeniden Refah Partisi: %1.42

Memleket Partisi: %1.27

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