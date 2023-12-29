Giriş Tarihi: 29.12.2023 23:00
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
23:00
EVLİLİK KREDİSİ 2024 başvurusu başladı mı? 150 BİN TL Faizsiz Evlilik Kredisi başvuruları ne zaman, hangi bankalar verecek?
Evlilik kredisi başvuru için 2024 yılına çok az bir süre kala araştırmalar hız kazandı. Yeni yılda şartları ve başvuru ekranı açılması beklenen evlilik kredisinin 2 yıl geri ödemesiz olarak yapılması planlandığı duyurulmuştu. En son Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM tarafından kabul edilmişti. Peki, 150 Bin TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?