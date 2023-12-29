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Haberler Fotohaber EVLİLİK KREDİSİ 2024 başvurusu başladı mı? 150 BİN TL Faizsiz Evlilik Kredisi başvuruları ne zaman, hangi bankalar verecek?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 23:00 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 23:00

EVLİLİK KREDİSİ 2024 başvurusu başladı mı? 150 BİN TL Faizsiz Evlilik Kredisi başvuruları ne zaman, hangi bankalar verecek?

Evlilik kredisi başvuru için 2024 yılına çok az bir süre kala araştırmalar hız kazandı. Yeni yılda şartları ve başvuru ekranı açılması beklenen evlilik kredisinin 2 yıl geri ödemesiz olarak yapılması planlandığı duyurulmuştu. En son Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi TBMM tarafından kabul edilmişti. Peki, 150 Bin TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

EVLİLİK KREDİSİ 2024 SON DURUM || 2 yıl geri ödemesiz Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?

Yeni evlenecek olan binlerce çiftin yakından takip ettiği evlilik kredisi için geri sayım başladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş konuya dair "Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama üzerine yeni yıla az bir süre kala konunun nihayete ermesi bekleniyor. Peki, Evlilik kredisi başvurusu ne zaman yapılacak, şartlar neler, nereden ve nasıl başvuru yapılacak?

EVLİLİK KREDİSİ 2024 SON DURUM || 2 yıl geri ödemesiz Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

150 BİN TL Faizsiz Evlilik kredisi başvuru tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. 2024 yılında Evlilik kredisi çalışmalarının tamamlanmasının ardından başvuru tarihi belli olacak.

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EVLİLİK KREDİSİ 2024 SON DURUM || 2 yıl geri ödemesiz Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?

BAKAN GÖKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Evlilik Kredisi başvurusu ile ilgili en son açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafınca yapılmıştı.

Bakan Göktaş konuya dair "Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

EVLİLİK KREDİSİ 2024 SON DURUM || 2 yıl geri ödemesiz Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?

AİLE VE GENÇLİK FONU NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor.

EVLİLİK KREDİSİ 2024 SON DURUM || 2 yıl geri ödemesiz Faizsiz Evlilik kredisi başvuruları başladı mı, şartları neler?

Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplam 5 kişiden oluşacak.

Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

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