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Giriş Tarihi: 27.11.2023 15:11 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 15:11

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2023-2024 Faizsiz evlilik kredisi ne zaman?

Faizsiz evlilik kredisi şartları, Aile ve gençlik Bankasının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafınca kabul görmesinin ardından şekilleniyor. Aile ve Gençlik fonunun onay almasıyla birlikte 150 Bin TL'lik 0 faizli, 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi için geri sayım başladı. Peki, Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, şartları nedir? 2023-2024 Faizsiz evlilik kredisi ne zaman? İşte, son gelişmeler...

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2023-2024 Faizsiz evlilik kredisi ne zaman?

Faizsiz evlilik kredisi ilk etapta pilot illerde evlilik noktasında ihtiyacı olan gençlere maddi destek vermek amacıyla başlayacaktı. Aile ve Gençlik Fonunun kabul görmesiyle, Ocak ayı içerisinde sürecin tamamlanması ve faizsiz 150 Bin TL evlilik kredisi başvurularının başlaması bekleniyor. Peki, Faizsiz evlilik kredisi başvurusu ne zaman, kesin tarih belli oldu mu? İşte, Bakan Göktaş'ın açıklaması...

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2023-2024 Faizsiz evlilik kredisi ne zaman?

TBMM ONAYLADI!

TBMM Genel Kurulunda, Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi.

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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2023-2024 Faizsiz evlilik kredisi ne zaman?

BAKAN GÖKTAŞ FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUMU AÇIKLADI

Mahinur Özdemir Göktaş "Meclise gönderdik, top mecliste, biz tüm çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz.Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi." açıklamasında bulundu.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2023-2024 Faizsiz evlilik kredisi ne zaman?

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre kesin olmamakla birlikte şartlar şu şekilde olacak;

Yaş sınırı (18-27),

Gelir kriteri,

Belli suçlara bulaşmamış olmak gibi birçok kriter geçerli olacak!

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2023-2024 Faizsiz evlilik kredisi ne zaman?

EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Evlilik kredisi başvuru tarihi henüz belli değil. Yasal düzenleme sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak fon hazırlığı sonrasında başvurular başlayacak. Fon hazırlığının yılbaşına kadar tamamlanması ve faizsiz evlilik kredisi başvurularının Aralık ya da Ocak ayında verilmesi bekleniyor.

Evlilik kredisi ile ilgili yasal düzenlemenin yeni torba yasa ile beraber gelmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.

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