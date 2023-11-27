Giriş Tarihi: 27.11.2023 15:11
Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
15:11
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI? 2023-2024 Faizsiz evlilik kredisi ne zaman?
Faizsiz evlilik kredisi şartları, Aile ve gençlik Bankasının Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafınca kabul görmesinin ardından şekilleniyor. Aile ve Gençlik fonunun onay almasıyla birlikte 150 Bin TL'lik 0 faizli, 2 yıl geri ödemesiz evlilik kredisi için geri sayım başladı. Peki, Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, şartları nedir? 2023-2024 Faizsiz evlilik kredisi ne zaman? İşte, son gelişmeler...