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Haberler Fotohaber Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve yaş sınır ne? 125 bin TL Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 14.06.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 09:53

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve yaş sınır ne? 125 bin TL Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, nasıl alınır?

Faizsiz evlilik kredisi şartları ve yaş sınırı hakkında araştırmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim beyannamesinde yer alan faizsiz evlilik kredisi başvurusuna dair bilgiler aratılmakta. Evlenmek için hazırlık yapan damat ve gelin adayları, faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır sorularını yöneltmekte. 150 bin TL'lik ve 48 ay vadeli evlilik kredisi veren bankalar ile evlenmek isteyen gençler isteklerini yerine getirme peşinde. Peki, evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte konu hakkında detaylar

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve yaş sınır ne? 125 bin TL Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, nasıl alınır?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hakkında araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni evlenen vatandaşlara evlilik kredisi müjdesini verirken, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden krediler aktarılacak. Bu noktada evlilik kredisi şartları neler, başvurusu nasıl yapılır, hangi bankalar veriyor? İşte detaylar

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve yaş sınır ne? 125 bin TL Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, nasıl alınır?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

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Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve yaş sınır ne? 125 bin TL Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, nasıl alınır?

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve yaş sınır ne? 125 bin TL Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, nasıl alınır?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve yaş sınır ne? 125 bin TL Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, nasıl alınır?

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

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