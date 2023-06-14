Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları ve yaş sınır ne? 125 bin TL Faizsiz evlilik kredisi veren bankalar hangileri, nasıl alınır?

Faizsiz evlilik kredisi şartları ve yaş sınırı hakkında araştırmalar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim beyannamesinde yer alan faizsiz evlilik kredisi başvurusuna dair bilgiler aratılmakta. Evlenmek için hazırlık yapan damat ve gelin adayları, faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır sorularını yöneltmekte. 150 bin TL'lik ve 48 ay vadeli evlilik kredisi veren bankalar ile evlenmek isteyen gençler isteklerini yerine getirme peşinde. Peki, evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler, nasıl başvuru yapılır? İşte konu hakkında detaylar