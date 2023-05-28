FRANSA SEÇİM SONUÇLARI 28 Mayıs 2023: Fransa’da Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları açıklandı mı, oy oranları nasıl, kim kazandı?

Fransa seçim sonuçları, bugün ülkemizdeki tarihi seçim gününde merak konusu haline geldi. Yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasında yurt dışında 73 ülke ve 167 temsilcilikte 1 milyon 783 bin 107 oy kullanıldı. Bu kapsamda öne çıkan başlıklardan biri de "Fransa'da 13. Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl, 2. turda kim kazandı?" soruları oldu. İşte Fransa'dan gelen seçim sonuçları ve detaylar.