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Haberler Fotohaber FRANSA SEÇİM SONUÇLARI 28 Mayıs 2023: Fransa'da Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları açıklandı mı, oy oranları nasıl, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 15:33

FRANSA SEÇİM SONUÇLARI 28 Mayıs 2023: Fransa'da Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları açıklandı mı, oy oranları nasıl, kim kazandı?

Türkiye seçimlerinde Fransa'dan çıkan sonuçlar merak konusu haline geliyor. Bilindiği üzere 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 oy çoğunluğunun sağlanamaması üzerine ikinci kez sandık başına gidildi. Ülkemizde bugün vatandaşlar yeniden sandıklarda oyunu kullanırken bir yandan da yurt dışında yaşamakta olan vatandaşların tercihleri merak konusu haline geldi. Peki, Fransa'da 13. Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl, 2. turda kim kazandı? Türkiye seçimleri Fransa sonuçları…

FRANSA SEÇİM SONUÇLARI 28 Mayıs 2023: Fransa’da Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları açıklandı mı, oy oranları nasıl, kim kazandı?

Fransa seçim sonuçları, bugün ülkemizdeki tarihi seçim gününde merak konusu haline geldi. Yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasında yurt dışında 73 ülke ve 167 temsilcilikte 1 milyon 783 bin 107 oy kullanıldı. Bu kapsamda öne çıkan başlıklardan biri de "Fransa'da 13. Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl, 2. turda kim kazandı?" soruları oldu. İşte Fransa'dan gelen seçim sonuçları ve detaylar.

FRANSA SEÇİM SONUÇLARI 28 Mayıs 2023: Fransa’da Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları açıklandı mı, oy oranları nasıl, kim kazandı?

FRANSA SEÇİM SONUÇLARI 28 MAYIS 2023

Cumhurbaşkanı seçimi 2'nci tur oylamasında yurt dışında 73 ülke ve 167 temsilcilikte 1 milyon 783 bin 107 oy kullanıldı.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

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FRANSA SEÇİM SONUÇLARI 28 Mayıs 2023: Fransa’da Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları açıklandı mı, oy oranları nasıl, kim kazandı?

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 28 MAYIS 2023

17:00'da sona erecek olan oy verme işleminin ardından gözler YSK'ya çevrilecek. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra sonuçlar sabah.com.tr'den paylaşılacak. Sandıklar açıldıkça oy oranları canlı olarak güncellenecek.

FRANSA SEÇİM SONUÇLARI 28 Mayıs 2023: Fransa’da Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları açıklandı mı, oy oranları nasıl, kim kazandı?

28 MAYIS 2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI, OY ORANLARI A HABER İLE CANLI YAYIN İZLE

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için milyonlarca vatandaş bir kez daha sandık başına gidecek. 08:00'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'da sona erecek. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından ise tüm gelişmeler A Haber ekranlarında olacak.

FRANSA SEÇİM SONUÇLARI 28 Mayıs 2023: Fransa’da Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları açıklandı mı, oy oranları nasıl, kim kazandı?

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