FRANSA SEÇİM SONUÇLARI 28 Mayıs 2023: Fransa’da Türkiye Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları açıklandı mı, oy oranları nasıl, kim kazandı?

Türkiye seçimlerinde Fransa'dan çıkan sonuçlar merak konusu haline geliyor. Bilindiği üzere 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 50+1 oy çoğunluğunun sağlanamaması üzerine ikinci kez sandık başına gidildi. Ülkemizde bugün vatandaşlar yeniden sandıklarda oyunu kullanırken bir yandan da yurt dışında yaşamakta olan vatandaşların tercihleri merak konusu haline geldi. Peki, Fransa'da 13. Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl, 2. turda kim kazandı? Türkiye seçimleri Fransa sonuçları…